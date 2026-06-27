Rudi Garcia a-t-il été trop loin ? "Ce n’était pas le moment de donner une interview comme ça"

Rudi Garcia a remis l'église ua milieu du village après Belgique - Nouvelle-Zélande. Sa réaction après les critiques sur les leaders de son groupe suscite des commentaires mitigés.

"Mes leaders ont été très critiqués ces derniers jours. Certains les ont traités de has-been, et je trouve ça moche" : Rudi Garcia a profité de la victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande pour se permettre un petit coup de gueule envers la presse belge, trop critique à son goût envers les cadres de son groupe.

Consultant pour la RTBF, Guillaume Gillet estime que les critiques étaient tout simplement logiques après les matchs nuls laborieux contre l'Egypte et l'Iran : "Il m’a semblé un peu irrité. C’est le devoir des journalistes et des consultants d’analyser le plus objectivement possible ce que les joueurs nous ont montré jusqu’à maintenant", rappelle-t-il.

Rudi Garcia n'oublie pas

"Dites-moi qui s’est extasié devant les deux premiers matchs ? Que ce soit en Belgique ou à l’international. J’ai vu des parodies sur notre équipe nationale. Zlatan Ibrahimovic qui dit s’être endormi… c’était clairement insuffisant par rapport à la qualité de ce noyau-là. Maintenant, à eux de prouver que tout le monde avait peut-être tort. Ça se termine bien, ne venons pas mettre une mauvaise atmosphère", poursuit l'ancien Anderlechtois.

Rudi Garcia a-t-il été trop loin après une victoire contre la Nouvelle-Zélande ? C'est aussi ce que pense Nordin Jbari : "Je trouve que c’est une réaction un peu bizarre. Ca fait partie du football. En tant que consultant, c’est notre job d’analyser les matchs et on ne peut pas se satisfaire du niveau affiché dans les deux premiers. Il faut l’accepter. Aujourd’hui, on est très contents de terminer premier du groupe et accéder aux seizièmes de finale, donc je ne pense pas que c’était le moment de faire une interview comme ça".

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Aujourd'hui, la Belgique est tout simplement là où on l'attendait à l'issue de la phase de groupe. Les choses sérieuses peuvent désormais commencer. Avec au moins une meilleure performance pour montrer la voie à suivre.