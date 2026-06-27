Voici les onze Diables Rouges qui doivent se qualifier pour les 16es : Rudi Garcia avait un peu bluffé !

Le onze de la Belgique pour le troisième match de poules face à la Nouvelle-Zélande est connu... et Jeremy Doku est bel et bien titulaire.

C'était donc un petit coup de bluff de Rudi Garcia, qui avait assuré que Jeremy Doku ne jouerait "normalement pas" dès le coup d'envoi contre la Nouvelle-Zélande : le jeune papa est bel et bien titulaire, tandis que Lukaku est sur le banc au profit de Charles De Ketelaere de retour de sa légère blessure. Leandro Trossard, sans surprise, complète l'attaque.

En défense, c'est bien Arthur Theate qui supplée Nathan Ngoy après son carton rouge, aux côtés de Brandon Mechele donc. Maxim De Cuyper et Timothy Castagne sont alignés sur les flancs.

L'entrejeu est aussi offensif qu'attendu : Hans Vanaken remplace Nicolas Raskin dans le onze de base. Tielemans et De Bruyne restent eux aussi titulaires, à charge pour le capitaine des Diables de jouer un rôle de milieu défensif dans ce schéma.

Le onze des Diables Rouges :

Lire aussi… LIVE : Suivez Nouvelle-Zélande - Belgique en direct commenté (5h)›

Courtois / De Cuyper - Theate - Mechele - Castagne / Vanaken - De Bruyne - Tielemans / Doku - De Ketelaere - Trossard