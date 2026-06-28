🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

Tout le stade de Dallas était certainement très déçu que Lionel Messi ne débute pas le match entre la Jordanie et l'Argentine. Mais les supporters en auront tout de même eu pour leur argent!

Combien de records Lionel Messi va-t-il battre dans cette Coupe du Monde ? En marquant un triplé face à l'Algérie, l'octuple Ballon d'Or avait égalé Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. En inscrivant deux buts de plus face à l'Autriche, il prenait ses distances en tête du classement.

Face à la Jordanie, Messi a débuté sur le banc, Lionel Scaloni le faisant assez logiquement souffler avant les 16e de finale. Mais la Pulga est tout de même rentrée à l'heure de jeu, et a trouvé le temps d'être décisive durant cette demi-heure.

Alors que le score était de 1-2 en faveur de l'Argentine, Lionel Messi s'est en effet chargé de tirer un coup-franc très bien placé aux 20 mètres devant le rectangle jordanien. Le mur de la Jordanie avait déjà été fort mal placé sur l'ouverture du score signée Lo Celso, à la 19e minute.

Et là encore, ce sera un véritable gruyère : le petit ballon certes intelligent, mais pas imparable pour autant de Lionel Messi ira tromper Yazee Abu Laila bien trop facilement pour faire 1-3... et donc offrir à Messi un sixième but en trois rencontres dans cette Coupe du Monde 2026.

LIONEL MESSI SCORES HIS 6TH GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP 🇦🇷



Unreal from the 39-year-old legend. pic.twitter.com/C9CykSYene



— FOX Sports (@FOXSports) June 28, 2026

Messi bat un nouveau record

Avec ce but, l'Argentin compte désormais des buts dans 7 rencontres de Coupe du Monde d'affilée : c'est tout simplement un record. Messi dépasse ainsi Just Fontaine (France) et Jairzinho (Brésil), qui avaient marqué dans 6 matchs consécutifs.

Quels records peut désormais battre Lionel Messi ? Au vu de l'opposition qui attend l'Argentine, à savoir le Cap Vert, puis le vainqueur de Egypte-Australie, on a en tout cas la sensation que son compteur buts ne s'arrêtera pas à 6 buts dans ce tournoi. Il pourrait donc laisser Klose, mais aussi Mbappé loin derrière. Et pourquoi pas aller titiller le record de Just Fontaine, qui est de 13 buts en un tournoi en 1958 - record qu'on ne pensait jamais voir approché un jour ?