🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Il n'a joué qu'une demi-heure, mais Lionel Messi a encore écrit un peu plus sa légende
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Tout le stade de Dallas était certainement très déçu que Lionel Messi ne débute pas le match entre la Jordanie et l'Argentine. Mais les supporters en auront tout de même eu pour leur argent!

Combien de records Lionel Messi va-t-il battre dans cette Coupe du Monde ? En marquant un triplé face à l'Algérie, l'octuple Ballon d'Or avait égalé Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. En inscrivant deux buts de plus face à l'Autriche, il prenait ses distances en tête du classement.

Face à la Jordanie, Messi a débuté sur le banc, Lionel Scaloni le faisant assez logiquement souffler avant les 16e de finale. Mais la Pulga est tout de même rentrée à l'heure de jeu, et a trouvé le temps d'être décisive durant cette demi-heure.

Alors que le score était de 1-2 en faveur de l'Argentine, Lionel Messi s'est en effet chargé de tirer un coup-franc très bien placé aux 20 mètres devant le rectangle jordanien. Le mur de la Jordanie avait déjà été fort mal placé sur l'ouverture du score signée Lo Celso, à la 19e minute.

Et là encore, ce sera un véritable gruyère : le petit ballon certes intelligent, mais pas imparable pour autant de Lionel Messi ira tromper Yazee Abu Laila bien trop facilement pour faire 1-3... et donc offrir à Messi un sixième but en trois rencontres dans cette Coupe du Monde 2026.

Messi bat un nouveau record 

Avec ce but, l'Argentin compte désormais des buts dans 7 rencontres de Coupe du Monde d'affilée : c'est tout simplement un record. Messi dépasse ainsi Just Fontaine (France) et Jairzinho (Brésil), qui avaient marqué dans 6 matchs consécutifs.

Quels records peut désormais battre Lionel Messi ? Au vu de l'opposition qui attend l'Argentine, à savoir le Cap Vert, puis le vainqueur de Egypte-Australie, on a en tout cas la sensation que son compteur buts ne s'arrêtera pas à 6 buts dans ce tournoi. Il pourrait donc laisser Klose, mais aussi Mbappé loin derrière. Et pourquoi pas aller titiller le record de Just Fontaine, qui est de 13 buts en un tournoi en 1958 - record qu'on ne pensait jamais voir approché un jour ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Argentine
Jordanie
Lionel Messi

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3-1 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 0-0 Portugal Portugal
Algérie Algérie 3-3 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 1-3 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved