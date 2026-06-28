Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

La FIFA a prévu des primes record pour toutes les Fédérations participant à la Coupe du monde. L'Union belge est déjà certaine d'empocher plus de 10 millions d'euros et espère naturellement que les Diables Rouges poursuivront l'aventure le plus longtemps possible.

Cette année, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, la Belgique dispute la plus grande Coupe du monde de l'histoire pour tout ce qui concerne le volet financier.

Avant le tournoi, la FIFA avait notamment communiqué que 871 millions de dollars (contre 440 millions de dollars lors de la Coupe du monde 2022), soit 748 millions d'euros environ, étaient prêts à être redistribués à toutes les Fédérations participantes.

Chaque pays qualifié pour le tournoi a par exemple reçu la somme de 8,8 millions d'euros (monnaie que nous allons utiliser dans le reste de cet article pour nous simplifier la tâche, ndlr.).

Déjà plus de 10 millions pour l'Union belge

Et bien sûr, plus on va loin dans le tournoi, plus les dotations explosent : la qualification pour les seizièmes de finale, validée par les Diables Rouges, rapporte 1,7 million d'euros supplémentaires, ce qui permet à la Belgique d'atteindre 10,5 millions d'euros.

L'addition grimperait à 14 millions d'euros en cas de qualification pour les huitièmes de finale, et près de 17 millions d'euros en cas de quarts de finale. Le vainqueur empochera 43 millions d'euros, contre 36 millions d'euros pour l'Argentine en 2022.





A noter que la FIFA prévoit également 2,2 millions d'euros par pays pour couvrir diverses dépenses de préparation, et que les Diables Rouges pourraient recevoir de l'Union belge plus de 400 000 € bruts de prime en cas de sacre mondial. On en est encore loin...