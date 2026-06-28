Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde
Photo: © photonews
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Les Diables Rouges se sont rassurés en s’imposant 1-5 face à la Nouvelle-Zélande. Les Belges ont livré une très bonne prestation et ont directement pris les All Whites à la gorge. Leandro Trossard en a été l’incarnation.

Malgré ses deux partages initiaux, la Belgique a finalement remporté sa poule à la Coupe du monde grâce à sa large victoire acquise contre la Nouvelle-Zélande. Durant toute la rencontre, Leandro Trossard a été un véritable poison pour la défense néo-zélandaise, et sa frappe sur le poteau en début de match n’était qu’un sursis.

Le joueur d’Arsenal a apporté le danger dès la première minute et a concrétisé peu avant la demi-heure en profitant d’un cafouillage dans le petit rectangle, sur corner. En deuxième période, il a couronné sa prestation d’un doublé et d’une passe décisive pour Kevin De Bruyne.

Après 72 minutes, le match de l’ailier gauche des Gunners était terminé, non sans avoir signé une statistique de taille. Leandro Trossard est en effet le joueur qui a créé le plus d’occasions franches dans cette Coupe du monde depuis le début du tournoi.

Leandro Trossard, le joueur le plus dangereux de la Coupe du monde

Lors des trois matchs de poule, l’ancien joueur de Louvain, Genk et Brighton a créé non moins de treize occasions franches ! Il se retrouve devant de grands noms, comme Mohamed Salah (11), Achraf Hakimi (11) et Declan Rice (10).

Davantage aligné sur la gauche qu’à droite, Leandro Trossard réalise un très bon début de Coupe du monde, lui qui a souvent été critiqué, et parfois à raison, en équipe nationale. Rudi Garcia n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner après la victoire face à la Nouvelle-Zélande : Trossard est, selon lui, le meilleur Diable du début du tournoi.

Une forme qui tombe à pic pour le joueur de 31 ans, qui sera en fin de contrat le 30 juin 2027 dans la capitale anglaise et qui jouit d’une offre pharamineuse venue d’Arabie saoudite. Est-il en train, sans le dire, de faire ses adieux de la plus belle des manières au football de très haut niveau ?

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