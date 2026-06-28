Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Ca y est : les derniers matchs de la phase de poules sont derrière nous. Le groupe J ponctuait la soirée (ou la matinée heure belge) avec Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. L'Autriche a arraché le partage en fin de match.

Le match entre l'Algérie et l'Autriche aurait pu avoir une réelle importance pour les Diables Rouges si la République Démocratique du Congo n'avait pas battu l'Ouzbékistan plus tôt dans la soirée, car il aurait déterminé l'adversaire de la Belgique ce mercredi.

Mais ce match a tout de même réservé plus de spectacle et de suspens que prévu. Alors qu'un match nul qualifiait les deux équipes et qu'on s'attendait à voir l'Algérie et l'Autriche jouer à la "baballe" pendant 90 minutes, ce sont pas moins de... six buts qui auront été inscrits.

L'Autriche sauve sa peau

La star autrichienne Marko Arnautovic, titulaire pour la première fois du tournoi, a fêté cela par un deuxième but dans cette phase de poules, ouvrant le score en faveur de son équipe à la 28e minute. Juste avant la pause, Rafik Belghali remettait les deux équipes à égalité (45e, 1-1).

En seconde période, Marcel Sabitzer remettra l'Autriche aux commandes à la 55e (1-2), avant que le match devienne complètement fou. Riyad Mahrez va en effet s'offrir un doublé, à l'heure de jeu puis à la... 90e+3, et on pense que ce deuxième but suffira à offrir la victoire - et la deuxième place - à l'Algérie. C'était sans compter sur un but de toute dernière minute signé Kalajdzic (90e+6).

Avec ce but, les deux équipes se quittent dos-à-dos sur un score de 3-3 et c'est donc l'Autriche qui finit deuxième derrière l'Argentine. Un résultat qui envoie l'Autriche en 16e face à l'Espagne.





L'Algérie, de son côté, termine 3e, et fait bel et bien partie des 8 meilleurs troisièmes du tournoi. Elle ira défier la Suisse, un adversaire bien plus accessible (sur papier) que la Roja. Quelle drôle de Coupe du Monde !