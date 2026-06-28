Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Ca y est : les derniers matchs de la phase de poules sont derrière nous. Le groupe J ponctuait la soirée (ou la matinée heure belge) avec Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. L'Autriche a arraché le partage en fin de match.

Le match entre l'Algérie et l'Autriche aurait pu avoir une réelle importance pour les Diables Rouges si la République Démocratique du Congo n'avait pas battu l'Ouzbékistan plus tôt dans la soirée, car il aurait déterminé l'adversaire de la Belgique ce mercredi. 

Mais ce match a tout de même réservé plus de spectacle et de suspens que prévu. Alors qu'un match nul qualifiait les deux équipes et qu'on s'attendait à voir l'Algérie et l'Autriche jouer à la "baballe" pendant 90 minutes, ce sont pas moins de... six buts qui auront été inscrits. 

L'Autriche sauve sa peau 

La star autrichienne Marko Arnautovic, titulaire pour la première fois du tournoi, a fêté cela par un deuxième but dans cette phase de poules, ouvrant le score en faveur de son équipe à la 28e minute. Juste avant la pause, Rafik Belghali remettait les deux équipes à égalité (45e, 1-1).

En seconde période, Marcel Sabitzer remettra l'Autriche aux commandes à la 55e (1-2), avant que le match devienne complètement fou. Riyad Mahrez va en effet s'offrir un doublé, à l'heure de jeu puis à la... 90e+3, et on pense que ce deuxième but suffira à offrir la victoire - et la deuxième place - à l'Algérie. C'était sans compter sur un but de toute dernière minute signé Kalajdzic (90e+6).

Avec ce but, les deux équipes se quittent dos-à-dos sur un score de 3-3 et c'est donc l'Autriche qui finit deuxième derrière l'Argentine. Un résultat qui envoie l'Autriche en 16e face à l'Espagne. 

L'Algérie, de son côté, termine 3e, et fait bel et bien partie des 8 meilleurs troisièmes du tournoi. Elle ira défier la Suisse, un adversaire bien plus accessible (sur papier) que la Roja. Quelle drôle de Coupe du Monde !

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Algérie
Autriche

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3-1 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 0-0 Portugal Portugal
Algérie Algérie 3-3 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 1-3 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved