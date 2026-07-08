L'Union repousse encore une offre pour Anan Khalaïli

L'Inter est toujours bien décidé à s'attacher les services d'Anan Khalaïli, mais l'Union Saint-Gilloise vient de repousser une nouvelle offre du champion d'Italie.

L'Union Saint-Gilloise n'entend pas brader ses meilleurs joueurs au cours de ce mercato estival. On le sait de nombreux clubs, notamment en Italie et en Angleterre, sont sur la piste d'Anan Khalaïli, le piston droit israélien, du dernier vainqueur de la Coupe de Belgique.

Le courtisan le plus pressant est le champion d'Italie, l'Inter Milan, un club que la RUSG avait d'ailleurs défié lors de la dernière campagne de Ligue des Champions, avec à la clé une défaite 0-4 au Lotto Park.

Une offre au prix de sa valeur marchande

Selon Sacha Tavolieri, qui suit le mercato, les "Nerazzurri" viennent de proposer 23 millions d'euros au club bruxellois pour s'attacher les services du le latéral droit aux 16 sélections avec son pays. C'est exactement le montant de sa valeur marchande renseignée sur Transfermarkt, sauf que l'Union entend rester ferme dans les négociations et exige toujours 30 millions d'euros bonus compris pour lâcher Anan Khalaïli.

Le joueur de 21 ans est actuellement sous contrat jusqu'en 2028 du côté du Parc Duden où il s'est érigé en véritable taulier depuis son arrivée en juillet 2024 en provenance du Maccabi Haïfa. Il a déjà porté la liquette jaune et bleue à 99 reprises pour 8 buts marqués et 11 passes décisives délivrées. Mais surtout, l'Israélien a déjà gagné tout ce qu'il pouvait gagner en Belgique : le championnat, la Coupe et la Supercoupe.

Vu comme le successeur de Dumfries



Certaines sources disent que le joueur israélien aurait déjà conclu un accord personnel avec l'Inter, où il pourrait prendre la relève de Dunzel Dumfries qui va partir en direction du Real Madrid.