Un départ, mais pas n'importe comment : le plan précis du Standard pour Léandre Kuavita

Photo: © photonews
L'avenir de Léandre Kuavita ne devrait pas se poursuivre au Standard. Le milieu de terrain de 21 ans ne fait pas partie des plans de Mircea Rednic et pourrait rejoindre Saint-Trond. Une solution reste toutefois à trouver entre les deux clubs.

Marc Wilmots a réalisé de nombreux transferts pour permettre à Mircea Rednic de disposer d’un noyau compétitif cette saison. Les Rouches ont enregistré onze arrivées, dont neuf avant le départ en stage au Touquet. Une volonté partagée par la direction et le T1, qui a ainsi pu profiter d’un maximum de temps pour découvrir ses nouveaux joueurs avant la reprise du championnat.

Parmi ces onze arrivées, on compte quatre milieux de terrain : Marco Ilaimaharitra, Nayel Mehssatou, Casper Nielsen et Mohamed El Hankouri. Ce dernier n’étant pas encore au meilleur de sa forme physique, il n'a pas encore pu être dans le groupe en match officiel. Avec le retour de prêt de Hakim Sahabo et les titularisations alternées en défense centrale et au milieu d’Ibrahim Karamoko, le grand perdant du mercato était évident : Léandre Kuavita.

Léandre Kuavita n'entre pas dans les plans de Mircea Rednic

Très utilisé par Ivan Leko la saison dernière, le médian de 21 ans n’a totalisé que vingt-quatre minutes de jeu lors des quatre premiers matchs de championnat. Sa situation est claire : Léandre Kuavita ne fait pas partie des plans de Mircea Rednic et peut chercher un nouveau point de chute.

Selon nos informations, le Verviétois et ancien international U19 a été proposé, au moins, à un club de Jupiler Pro League : Dender. Néanmoins, Vincent Euvrard n’a pas jugé utile de recruter le milieu de terrain des Rouches. Saint-Trond s’est ensuite manifesté pour en savoir plus sur les modalités d’une éventuelle arrivée.

Le Standard veut récupérer une indemnité

Les attentes des Trudonnaires et du Standard diffèrent toutefois. Saint-Trond souhaitait initialement un prêt sec afin d'augmenter un nombre de joueurs belges qui se situe juste au-dessus de la limite autorisée, sans trop dépenser. Le Standard, en revanche, souhaite absolument inclure une option d’achat si un prêt est conclu.

Sous contrat jusqu’en 2026, Léandre Kuavita dispose d’une année en option qui pourrait prolonger son engagement jusqu’au 30 juin 2027. Le club liégeois, s’il prête Kuavita, aimerait d’abord lever cette option dans le contrat et ajouter une option d’achat, afin de récupérer une indemnité l’an prochain.

Il s’agira donc soit d’un achat — ce que Saint-Trond n’envisage pas —, soit d’un prêt avec option, auquel cas le contrat de Léandre Kuavita serait prolongé jusqu’en 2027 sur les bords de Meuse. Le mercato en Belgique fermera ses portes le 6 septembre, dans 18 jours, mais il sera encore possible de céder des joueurs à des clubs étrangers si la fenêtre des transferts, chez eux, n'est pas encore refermée.

