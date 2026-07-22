Mark Van Bommel fait l'unanimité chez ceux qui l'ont cotoyé : "Tout le monde disait du bien de lui !"

Mark van Bommel devrait succéder à Rudi Garcia comme sélectionneur des Diables Rouges. La nomination officielle n'est pas encore tombée, mais l'ancien entraîneur de l'Antwerp a trouvé un accord avec la fédération. Patrick Goots, icône du Bosuil, est convaincu qu'il est le bon choix.

Dans De Ochtend sur Radio 1, Patrick Goots s’est montré très clair au sujet de l’ancien milieu de terrain passé notamment par le PSV, le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’AC Milan. Selon lui, Mark van Bommel possède toutes les qualités pour remettre l’équipe nationale belge sur les rails.

Le futur sélectionneur des Diables a convaincu à l'Antwerp

« Mark jouit d’un immense respect. Il a bâti cette réputation comme joueur, mais aussi comme entraîneur. À l’Antwerp, il a prouvé qu’il pouvait faire progresser un groupe et gagner des trophées », explique Goots.

Et les trophées ne sont pas anecdotiques. Van Bommel a conduit l’Antwerp vers un doublé historique lors de la saison 2022-2023, avec le titre de champion et la Coupe de Belgique. La Supercoupe de Belgique a ensuite suivi. Il s’agissait du premier titre de champion pour le Great Old en 66 ans, de quoi entrer directement dans l’histoire du club.

Pour Goots, la force de Van Bommel ne réside pas uniquement dans sa science tactique. « À l’Antwerp, tout le monde disait du bien de lui. De l’aide en cuisine au magasinier, tout le monde le respectait. C’est une personnalité chaleureuse qui sait gagner les gens à sa cause. »

Van Bommel, un coach qui ose trancher

Le fait que Van Bommel ne parle pas français ne doit pas être un obstacle, selon l’ancien attaquant. « Il parle plusieurs autres langues et je ne doute pas une seconde qu’il ait envie d’apprendre le français. Et puis, le football est une langue universelle. »



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Van Bommel est connu comme un coach qui fixe un cadre clair et qui n’hésite pas à prendre des décisions, quel que soit le nom ou la réputation d’un joueur. À l’Antwerp, il a donné leur chance à plusieurs jeunes et n’a pas hésité à laisser des cadres sur le banc lorsque les prestations l’exigeaient. Fera-t-il l'affaire à la tête des Diables Rouges ?