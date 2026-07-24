Premier message sanglant de Jürgen Klopp en Allemagne, Pep Guardiola refuse une grande sélection européenne

Jürgen Klopp s'est montré très clair lors de sa conférence de presse de présentation, lui qui reprend les rênes de la sélection allemande. De son côté, Pep Guardiola ne se dit pas encore prêt et a refusé la proposition de l'Italie.

L'information est officielle, Jürgen Klopp est le nouveau sélectionneur de l'Allemagne. Et le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool n'a pas fait dans la dentelle lors de sa conférence de presse de présentation.

"Je ne prends pas cet emploi pour moi-même, je le prends pour vous. Je prends ce poste, même si j'ai vu comment vous avez traité Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel. Si vous vous en prenez à ma famille, je partirai immédiatement. Si vous pensez que je suis nul, dites-le-moi en face et je partirai tout de suite, sans aucune compensation financière."

Il reste de la tension, donc, du côté de la Mannschaft, qui vient de manquer sa Coupe du monde 2026 avec cette élimination contre le Paraguay dès les seizièmes de finale.

🚨💣 Jürgen Klopp addressing the German public during his introductory press conference as the new Bundestrainer:



“I’m not doing this job for myself. I’m doing it for you. I’m taking this job even though I’ve seen how you’ve treated Julian Nagelsmann. I’m taking it even though… pic.twitter.com/ObZzazfUS6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 24, 2026

Jürgen Klopp pose ses conditions en Allemagne, Pep Guardiola refuse l'Italie

Dans le même temps, une autre grande sélection est à la recherche de son nouveau mentor : l'Italie, qui a une nouvelle fois manqué le Mondial et qui cherche à se reconstruire.



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La Squadra Azzurra souhaitait miser sur Pep Guardiola, mais l'ancien entraîneur du FC Barcelone, du Bayern Munich et plus récemment de Manchester City a décliné la proposition. Pas encore prêt, aurait-il déclaré, alors que l'autre raison de son refus pourrait être financière. Il n'affrontera donc pas la Belgique, la France et la Turquie en Ligue des Nations en fin d'année. Andrea Pirlo est désormais cité comme grand favori.