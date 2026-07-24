Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/07: Klopp

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Klopp

C'est signé : Jürgen Klopp va officiellement devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Le retour de «Kloppo» sur le bord du terrain se précise. Après avoir conquis l’Angleterre avec Liverpool et marqué l’histoire du Borussia Dortmund, Jürgen Klopp devrait bien prendre les commandes d'une "Mannschaft", à la dérive depuis plus d'une décennie. (Lire la suite)

OFFICIEL : une pépite hongroise débarque en Pro League

Zulte Waregem a trouvé un nouveau renfort pour son entrejeu. L’international espoir hongrois Zalán Átrok quitte le MTK Budapest pour rejoindre la formation de Pro League. Le milieu offensif de 20 ans s’est engagé pour trois saisons à l’Elindus Arena, avec une option pour une année supplémentaire. (Lire la suite)