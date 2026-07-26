Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher

Scott Crabbé, journaliste football
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Fin de carrière soudaine : un ancien bourreau du Standard arrête le foot pour devenir maraîcher
Photo: © photonews
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Vous souvenez-vous de Kevin Kampl ? Le milieu de terrain germano-slovène avait une élégance folle balle au pied, mais la vie l'a incité à prendre du recul par rapport au football. Frappé par une tragédie familiale, il vit aujourd'hui comme maraîcher à Majorque.

Avec son soyeux pied droit et sa prise de l'espace au coeur du jeu pour casser des lignes, Kevin Kampl s'était imposé comme l'un des premiers visages mis en lumière par la galaxie Red Bull au début de la dernière décennie. Formé au Bayer Leverkusen, il avait été acheté trois millions par Salzbourg.

Lors de la saison 2013/2014, le Standard de Guy Luzon avait fait connaissance avec lui : déjà auteur d'un assist à l'aller, Kampl avait inscrit au but au retour, pour aider les siens à s'imposer 1-3 à Sclessin. Le milieu de terrain a ensuite été recruté par Dortmund. Il a également fait son retour à Leverkusen. En 2017, Leipzig a déposé pas moins de 20 millions pour le recruter.

La famille avant tout

Avec 270 matchs de Bundesliga et une petite centaine de rencontres de Coupe d'Europe à son actif, il semblait avoir encore quelques belles années devant lui. Mais la vie l'a mis à l'épreuve ces derniers mois. En octobre dernier, il apprenait la mort soudaine de son frère Seki, âgé de 51 ans. Bouleversé, Kampl résilie son contrat avec Leipzig pour se recentrer sur l'essentiel, sa famille. Dans la foulée, c'est son père qui passe l'arme à gauche.

Deux terribles pertes en quelques mois qui soudent encore un peu plus les liens familiaux. Les Kampl ont aujourd'hui tout plaqué pour vivre de l'agriculture artisanale dans une petite ferme des Baléares. "Le calme et la tranquillité de Majorque font du bien à tout le monde en ce moment", explique l'ancien international slovène au Bild.

A 35 ans, Kevin Kampl est désormais bien loin du monde du football, il tente de retrouver un certain équilibre les mains dans la terre : "Nous avons des melons, des pastèques, des tomates, des oignons, des poivrons et bien d'autres choses encore. Ça pousse à une vitesse folle. Et notre huile d'olive est délicieuse".

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