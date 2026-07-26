Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing

Scott Crabbé, journaliste football
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Décrassage entre voisins : après sa défaite contre la Juventus, le Standard s'impose contre Seraing
Photo: © photonews
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Le Standard disputait ce midi un nouveau match amical, cette fois face à Seraing. Vincent Euvrard a ainsi pu faire tourner son noyau, il a vu ses hommes s'imposer 2-1.

Moins de 24 heures après sa courte défaite lors du match de gala contre la Juventus, le Standard disputait un autre match amical contre Seraing. Un nouveau galop d'entraînement pensé pour permettre aux joueurs n'ayant pas eu de temps de jeu (ou peu de minutes dans les jambes hier) de garder le rythme.

Dans une rencontre disputée à huis clos dans un format de deux mi-temps de 30 minutes, le Standard a pris l'avantage dans le premier acte, rentrant au vestiaire sur le score de 1-0.

Le Standard s'impose en fin de match

En deuxième mi-temps, Seraing a égalisé sur un penalty converti par Valerio Dicre. Mais les Rouches ont toutefois fini par s'assurer la victoire grâce à un but tombé en contre-attaque en fin de partie. Si le match contre la Juventus aura été plus riche d'enseignements, cette rencontre face au voisin serésien aura permis au staff de donner du temps de jeu à pratiquement tout le monde.

Le groupe aura encore le temps de monter en puissance d'ici la reprise : la première journée de championnat est fixée pour le samedi 8 août à Sclessin.

Le onze de base du Standard : Dizdarevic; Malamba, Lawrence, Dierckx, Lavalée (c), Sy; Makiese, Spoden; Kalonji, Onehese, Mohr

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