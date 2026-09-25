🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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🎥 Le fils déjà à la fête : Ruben Van Bommel offre un caviar pour ses débuts en sélection
Photo: © photonews
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Les Pays-Bas ont pris un point en Ligue des Nations ce jeudi face à l'Allemagne, Xavi et Jürgen Klopp se neutralisant pour leurs débuts respectifs. Le but néerlandais est tombé en fin de rencontre, et c'est un certain... Ruben Van Bommel qui a délivré l'assist à Cody Gakpo pour libérer les Oranje.

Ce jeudi, un choc était déjà au programme en Ligue des Nations : les Pays-Bas recevaient l'Allemagne. Les débuts de Xavi Hernandez en tant que sélectionneur des Oranje étaient très attendus, et ceux de Jürgen Klopp à la tête de la Mannschaft l'étaient tout autant. 

Les Pays-Bas ont longtemps été menés par l'Allemagne mais ont fini par aller chercher l'égalisation dans les arrêts de jeu via Cody Gakpo. Mais c'est surtout l'auteur de l'assist qui nous intéresse : il s'agit d'un certain... Ruben Van Bommel.

Van Bommel a été repris pour la première fois en sélection néerlandaise à la faveur d'un excellent début de saison avec le PSV Eindhoven. Monté au jeu à 7 minutes de la fin du temps réglementaire, il a récupéré le ballon aux abords de la ligne médiane dans les pieds de Serge Gnabry avant de se projeter immédiatement vers l’avant. D’un extérieur du pied, il a parfaitement glissé le ballon vers Gakpo : un véritable caviar.

Stop that Ruben Van Bommel. pic.twitter.com/OBUoUks0w1

— Stop That Football (@stopthatfooty) September 25, 2026



Lire aussi… LIVE : Suivez Italie-Belgique en direct commenté (20h45) : les grands débuts de Van Bommel

Une semaine spéciale pour la famille Van Bommel

Ruben Van Bommel pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts sous le maillot néerlandais. Sa montée au jeu l'avait en réalité déjà fait entrer dans l'histoire puisqu'il est devenu le seul fils et petit-fils d'international à également porter le maillot Oranje, à la suite de son père Mark Van Bommel (79 caps) et de son grand-père Bert Van Marwijk (une cap).

C'est donc une semaine très particulière pour la famille Van Bommel : ce vendredi soir, le père vivra ses grands débuts en tant que sélectionneur de la Belgique. Les Pays-Bas, eux, poursuivront leur campagne de Nations League dimanche avec un déplacement en Serbie. Ruben Van Bommel fait en tout cas parfaitement oublier la polémique qui l'a entouré en championnat néerlandais avec son geste inconsidéré à l'encontre d'un joueur de l'Ajax...

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