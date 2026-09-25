Sébastien Pocognoli va perpetuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"

Scott Crabbé, journaliste football
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Sébastien Pocognoli va perpetuer une tradition centenaire en Ecosse : "C'est comme ça que je le ressens"
Photo: © photonews
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Sébaastien Pocognoli et la sélection écossaise viennent de quitter leur stage à La Manga pour mettre le cap sur la Slovénie. A la veille de son tout premier match comme sélectionneur, notre compatriote ressent forcément une certaine excitation.

Quatre matchs en 11 jours : après les avoir attendus pendant plusieurs semaines, Sébastien Pocognoli va goûter demain à ses grands débuts sur le banc de l'Ecosse. Le programme est chargé ; le déplacement en Slovénie sera suivi d'un match contre la Suisse à Hampden Park, d'une rencontre en Macédoine du Nord, et enfin du match retour contre les Slovènes à Glasgow.

La tension monte : "Si on parle de nervosité, oui, mais c'est une nervosité positive", explique-t-il dans son interview accordée à la BBC. "Il y a de nouvelles têtes et de jeunes gars... nous avons un bon mélange, et nous devons nous assurer que l'équilibre reste le bon".

Avec les bons mots de Steve Clarke

La semaine de stage en Espagne lui a permis d'inculquer aux joueurs sa philosophie. "C'est un principe de base : attaquer ensemble et occuper tout le terrain. Quand il faut défendre, on défend comme des frères. Quand on perd le ballon, on essaie de le récupérer le plus vite possible".

"À partir de là, il y a beaucoup d'autres principes, mais c'est la base. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne vivrez que peu de bons moments sur le terrain", poursuit-il.

Pocognoli a révélé avoir eu une conversation téléphonique avec son prédécesseur Steve Clarke : "Il était très gentil, très humble. Cela m’a beaucoup aidé. Il voulait simplement me faire savoir qu’il soutenait l’équipe. Il était très heureux [de son poste] mais il sentait aussi que le moment était venu [de partir]. Il m’a souhaité bonne chance".

Sébastien Pocognoli va chanter

Pour encore un peu plus se faire adopter par la Tartan Army, l'ancien Diable Rouge confirme qu'il chantera l'hymne écossais, le célèbre *Flower of Scotland* : "C'est comme ça que je le ressens, je me dis que ça doit être ainsi".

Pour l'anecdote, l'Ecosse ne dispose pas d'hymne officiel, mais le morceau - qui célèbre la victoire des Écossais menés par Robert Ier contre l'armée anglaise d'Édouard II lors de la bataille de Bannockburn en 1314 - en est l'emblème officieux. Puisse-t-il mener Pocognoli vers d'autres victoires retentissantes.

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