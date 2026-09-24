Coup dur pour l'Union : un international reste à quai et retrouvera l'infirmerie

Scott Crabbé, journaliste football
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Coup dur pour l'Union : un international reste à quai et retrouvera l'infirmerie
Photo: © photonews
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En cette trêve internationale, les différents staffs profitents des joueurs restés en Belgique pour travailler les automatismes. David Hubert ne s'attendait pas à pouvoir compter sur Kevin Rodriguez en ce sens. L'attaquant équatorien ne fera pourtant pas le voyage en sélection mais passera les prochains jours à l'infirmerie.

L’Union Saint-Gilloise devra poursuivre son travail durant la longue trêve internationale sans pouvoir compter sur un Kevin Rodríguez totalement rétabli. L’attaquant équatorien avait été convoqué par sa sélection nationale, mais il a dû déclarer forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il restera à Bruxelles afin de poursuivre sa revalidation.

Pas de tournée asiatique pour Kevin Rodriguez

Le timing est surprenant, puisque Rodríguez avait encore joué le week-end dernier contre l’Antwerp. L’attaquant de 26 ans était monté au jeu après 64 minutes et avait ensuite délivré l’assist sur le 0-2 de Denzel De Roeve. Il apparaît toutefois qu’il n’est pas encore totalement débarrassé de ses problèmes physiques. L’Union confirme que l’attaquant poursuivra sa revalidation au club durant la trêve internationale.

La fédération équatorienne de football a apporté davantage de précisions concernant sa blessure. Les examens réalisés à l’Union ont révélé une lésion musculaire aux ischio-jambiers, classée BAMIC 2B. Rodríguez a dès lors été retiré de la sélection pour la présente trêve internationale. Aucun délai précis concernant son retour n’a été communiqué.

Un début de saison qui ne lui a pas fait de cadeau

'La Rola' avait déjà été victime d'une contracture aux ischio-jambiers contre Anderlecht. Un peu de repos lui fera le plus grand bien, surtout quand l'on sait que la sélection dispute une tournée asiatique avec des matchs contre la Corée du Sud et le Japon. La première rencontre a d'ailleurs déjà eu lieu : pour la première du nouveau sélectionneur Marcelo Gallardo, 'La Tri' s'est inclinée 3-0 chez les Sud-Coréens.

Derrière sa récente prolongation de contrat jusqu'en juin 2029, Kevin Rodriguez n'a pas vécu un début de saison facile, marqué par des problèmes personnels et ces pépins physiques, lui qui avait été la surprise du début de saison dernière avec 7 buts lors des 13 premiers matchs de championnat.

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