Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"

Gianluigi Donnarumma face à Senne Lammens : "Il a un grand avenir devant lui"
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À la veille d'Italie-Belgique, c'est Gianluigi Donnarumma qui s'est présenté face à la presse au Stadio Olimpico de Rome. Il est revenu sur le traumatisme de l'élimination en barrages de la Coupe du Monde 2026, et a accepté d'évoquer Senne Lammens, gardien de but de son grand rival Manchester United.

Gianluigi Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens du monde, et ce depuis de longues années maintenant. On se rappelle ainsi de ses grands débuts à l'âge de 16 ans avec l'AC Milan, ce qui en faisait à l'époque le plus jeune gardien de l'histoire de la Serie A. Mais Donnarumma, désormais à Manchester City, a 27 ans et n'a encore jamais participé à une Coupe du Monde.

Par trois fois, la Squadra Azzurra est passée à côté : 2018, 2022, 2026. Même la victoire à l'Euro 2021, dans laquelle il a eu un énorme rôle à jouer, ne peut pas faire relativiser cette douleur. "Non, nous n'en avons pas parlé, du moins pas bien longtemps, avec le groupe. Cela fait encore trop mal", reconnaissait Donnarumma en conférence de presse ce jeudi.

Des mois "difficiles" pour Gianluigi Donnarumma 

"Ces derniers mois ont été très difficiles. J'ai du mal à en parler. Mais nous devons aller de l'avant et commencer un nouveau cycle avec Roberto Mancini, que je suis très content d'avoir ici comme sélectionneur", se réjouit le gardien des Citizens. C'est sous la houlette de Mancini que Donnarumma a remporté l'Euro 2021.

"Ce tournoi nous a montré la voie à suivre. Nous devons retrouver ça et faire en sorte que nos supporters retombent amoureux de cette équipe d'Italie. Ils sont très déçus, tout comme nous", reconnaît-il. La réception de la Belgique est le premier match de la Squadra depuis l'élimination douloureuse à Zenica : nul doute que l'hymne national italien résonnera d'une façon particulière ce vendredi soir.

Le portier de l'Italie a toutefois pris le temps de répondre à la question d'un nos confrères belges au sujet de Senne Lammens, qui devrait démarrer au Stadio Olimpico et est le grand rival de Donnarumma avec Manchester United. 

Lire aussi… LIVE : Suivez Italie-Belgique en direct commenté (20h45) : les grands débuts de Van Bommel

"C'est un grandissimo gardien de but", affirme le géant italien d'1m96, lui-même grandissimo par la taille comme par le talent. "Il est encore très jeune mais il a déjà montré de belles choses et je suis persuadé qu'il va aller trop loin. On espère que ce ne sera pas le cas ce vendredi mais il fera de grandes choses", sourit Gianluigi Donnarumma. 

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