"Je ne me sens pas au-dessus de Romelu" : Charles De Ketelaere évoque sa place chez les Diables Rouges

Charles De Ketelaere s’est confié à notre micro et à ceux de plusieurs journalistes avant d’affronter l’Italie. La première partie de l'interview a été publiée plus tôt ce matin. Dans cette deuxième partie, il évoque son avenir, sa place chez les Diables Rouges et ses ambitions. Il s’est également exprimé à propos de Mark van Bommel, Rudi Garcia et Romelu Lukaku.

La Nations League a été remportée par le Portugal, l’Espagne et la France. Cette compétition représente-t-elle quelque chose pour toi ?

"C’est toujours quelque chose de beau de gagner la Nations League. Personne ne place cette compétition au même niveau qu’une Coupe du monde ou un Euro, mais les matchs doivent quand même être joués. Ce sont de bons tests et de belles rencontres à disputer. Je préfère affronter l’Italie maintenant plutôt que dans un match amical. Un amical contre l’Italie reste moins important qu’un match de Nations League."

Comment cette rencontre est-elle vécue en Italie ?

"Le fait de ne pas avoir participé à la Coupe du monde a évidemment été une énorme déception pour eux. Je pense qu’ils voient cela comme le début d’un nouveau cycle. En Italie, il y a toujours une certaine pression autour de l’équipe nationale. Quand tu ne participes plus à un grand tournoi pendant un certain temps, cela commence à peser. Ils ont maintenant manqué trois Coupes du monde, donc le sujet est forcément important dans le pays. Il y a une responsabilité de faire mieux. Ils commencent avec un nouveau sélectionneur et ont également convoqué beaucoup de jeunes joueurs."

Connais-tu tous les joueurs de l’Italie ?



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"J’ai vu la sélection et je connais la plupart des joueurs, notamment parce que j’en affronte beaucoup en Italie. Je pense en connaître environ 95 %. Il y en avait quelques-uns que je ne connaissais pas."

Il y a encore eu de l’intérêt pour toi cet été. Comment vois-tu les choses ?

"Il y a eu des clubs intéressés, mais quand on voit les montants dépensés pendant ce mercato, on comprend qu’il y a beaucoup d’argent en jeu. Je ne peux pas dire combien on demande exactement pour moi. C’est au club qui veut payer de décider. Je ne connais pas le montant exact."

On a parlé d’un montant inférieur à 50 millions d’euros.

"Je pense que c’est déjà beaucoup pour l’Atalanta. Mais il faut encore qu’un club soit prêt à mettre cette somme sur la table. Ce n’est pas toujours évident. En Premier League, il y a évidemment davantage de clubs capables de payer de tels montants."

Je suis heureux à l’Atalanta

Finalement, tu es simplement resté à l’Atalanta.

"Je suis heureux à l’Atalanta. J’y ai maintenant passé trois saisons et tout se passe bien. Surtout après mon année à Milan, je me rends aussi compte à quel point il est important de jouer des matchs et de prendre du plaisir dans le football. Bien sûr, j’ai l’ambition de jouer un jour au plus haut niveau et de me battre pour des titres. C’est une ambition que j’ai. Mais j’ai 25 ans. Il me reste encore beaucoup d’années dans ma carrière."

Beaucoup de Diables Rouges ont réalisé un gros transfert cet été. Cela ne te donne-t-il pas envie ?

"Je suis très réaliste à ce sujet. L’année dernière, il y avait aussi un club intéressé et, à ce moment-là, j’étais peut-être ouvert à cette possibilité. Mais je ne suis pas quelqu’un qui va mettre la pression sur l’Atalanta en disant que je dois partir. Je ne vais pas créer de problèmes. J’ai du respect pour l’Atalanta et je comprends que beaucoup de choses doivent être réunies pour qu’un transfert puisse se faire. Cela me va."

Est-ce quelque chose que tu as appris après ton transfert du Club de Bruges à l’AC Milan ?

"Oui. À ce moment-là, j’étais clairement ouvert à un transfert et le Club de Bruges aussi. Mais ils voulaient évidemment maximiser au maximum le montant du transfert. Cela avait été tout un processus. Tu n’as pas envie de revivre ce genre de situation."

Aujourd’hui, aurais-tu une préférence pour un club ou un championnat en particulier ?

"Je ne pense pas que ce soit vraiment une discussion à avoir maintenant. Surtout par respect pour l’Atalanta. Ce ne serait pas respectueux de dire en septembre que je veux rejoindre tel ou tel club. Je suis heureux à l’Atalanta. Au final, je m’exprime sur le terrain."

Tu es donc plutôt un joueur facile à gérer pour ton club ?

"Oui, plutôt facile. Au final, le football est un sport collectif. Il y a beaucoup d’ego et de personnes qui pensent surtout à elles-mêmes, mais j’ai toujours été quelqu’un qui pense à l’équipe quand je suis dans un club. J’ai même joué arrière gauche. Je pense que c’est l’une de mes grandes forces et aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai pu construire la carrière que j’ai jusqu’à présent."

Mark van Bommel explique très clairement ce qu’il attend de nous et j’apprécie cela

Le football de Mark van Bommel correspond-il à ce que tu aimes ?

"D’après ce que j’ai vécu lors de ces deux premiers jours : oui. Il y a beaucoup de clarté. Il explique très clairement ce qu’il attend de nous et j’apprécie cela."

Que veux-tu dire concrètement par cette clarté ?

"Il y a beaucoup de phases dans le football : la construction, le jeu, le pressing haut, le pressing bas… Je pense qu’en seulement deux jours, il a déjà expliqué beaucoup de choses sur ce qu’il attend dans chaque phase et ce qu’il veut précisément de chaque joueur. C’est quelque chose que j’aime : la clarté."

Est-ce une différence avec Rudi Garcia ?

"Je suis très reconnaissant envers Rudi Garcia pour la confiance qu’il m’a accordée. C’est finalement le premier entraîneur sous lequel j’ai eu une place de titulaire et avec lequel j’ai pu accomplir des choses importantes avec les Diables Rouges. Je lui en suis très reconnaissant et il a aussi fait du bon travail."

"Mais je ne travaille avec Mark que depuis deux jours, alors que j’ai travaillé beaucoup plus longtemps avec Rudi. Garcia était davantage un people manager. Je pense qu’il était très bon pour tirer le meilleur de ses joueurs, parce que c’était l’une de ses grandes forces. Mais en termes de clarté tactique, je ressens aujourd’hui une différence."

Un entraîneur qui apporte plus de clarté tactique est-il automatiquement meilleur ?

"Non. Ce n’est pas parce que tu as davantage de clarté que tu vas soudainement gagner des matchs. Mais je pense que tu maximises tes chances lorsque les choses sont claires. Il y a simplement beaucoup d’aspects différents que l’on peut analyser chez un entraîneur. Rudi Garcia avait également énormément de qualités."

Jan Vertonghen a déjà déclaré qu’il existait deux types d’entraîneurs : les people managers et les entraîneurs très forts tactiquement.

"J’en ai connu davantage que Jan. (rires)"

Quel serait alors le troisième type ?

"Je pense qu’il existe beaucoup plus de différences. Certains entraîneurs privilégient davantage la structure et veulent presque contrôler leurs joueurs comme dans FIFA, avec énormément de discipline tactique. D’autres donnent plutôt des principes et laissent davantage de liberté aux joueurs. J’ai connu différents types d’entraîneurs."

Qu’est-ce que tu préfères personnellement ?

"Je ne sais pas. J’ai toujours aimé les entraîneurs qui permettent aux joueurs de conserver leurs propres caractéristiques. Ce n’est pas la même chose de jouer avec Romelu que de jouer avec moi. Un entraîneur doit aussi comprendre qu’on ne peut pas jouer exactement de la même manière avec tout le monde. Je pense que Rudi était notamment très bon dans ce domaine."

Je suis quelqu’un qui aime presser haut sans ballon

Comment décrirais-tu ton propre style de jeu ?

"Dynamique. Je suis quelqu’un qui aime presser haut sans ballon. Avec le ballon, j’aime aussi beaucoup faire des courses. J’aime avoir le ballon et être impliqué dans le jeu."

Comment vois-tu la situation de Romelu Lukaku ?

"Je ne sais pas. Quelle est sa situation ?"

Il connaît un début de saison difficile.

"C’est effectivement un début de saison difficile, mais nous ne sommes qu’à un mois du début de la saison. Une saison dure dix mois. Les choses peuvent donc changer très rapidement. Je n’en ai pas encore parlé avec lui, donc il m’est difficile d’en dire davantage."

Je ne me sens pas au-dessus de Romelu

Cela fait tout de même que tu es davantage considéré comme l’attaquant numéro un chez les Diables Rouges.

"Je ne sais pas. Personnellement, je ne le ressens pas comme ça. Nous avons joué quatre matchs maintenant. Quand je m’entraîne avec Romelu, je ne me sens pas comme le premier attaquant. Je regarde sa manière de finir les actions, ses qualités, et j’essaie d’apprendre de lui. Je ne me considère pas au-dessus de lui. Ce n’est pas du tout comme ça que je le ressens."

Qu’as-tu appris de Lukaku au fil des années ?

"Sa mentalité, sa manière d’être un leader au sein d’un groupe. Mais aussi la façon dont il gère les moments où il joue et ceux où il ne joue pas. Ce sont des choses que j’admire chez lui. Au fil des années, j’ai énormément appris de Romelu."

Te vois-tu devenir à ton tour un leader chez les Diables Rouges ?

"Je pense avoir cela en moi. Mais ce ne sont que des mots. Comme Kevin l’a aussi dit : on devient surtout un leader grâce à ses performances. Je pense que c’est le plus difficile de tout : enchaîner autant de bonnes performances, comme l’ont fait les grands joueurs du passé."

Kevin De Bruyne en est évidemment un exemple.

"Oui. Au final, c’est cela qui fait les leaders. Pas seulement ce que tu dis, mais surtout ce que tu montres sur le terrain."

Il y avait aussi eu cette discussion autour de ton genou pendant la Coupe du monde. Ton entraîneur en avait reparlé par la suite. Que s’était-il exactement passé ?

"Je pense que j’aurais pu commencer ce match à ce moment-là. Je pense que le médecin a pris une bonne décision. Mon genou était très gonflé et nous avions décidé de retirer un peu de liquide."

Et tu t’es senti mieux ensuite ?

"Oui. Pendant l’échauffement de ce match, mon genou allait beaucoup mieux. Je me sentais prêt à entrer en jeu, voire à commencer. Mais au final, c’est évidemment le choix de l’entraîneur."

Selon toi, cette intervention a-t-elle eu une influence sur tes performances ?

"Je pense qu’avec cette intervention, j’avais davantage de chances de réaliser une bonne performance que sans. J’ai d’ailleurs trouvé cette remarque faite après coup un peu étrange. Je ne pense pas que cela ait fait une différence sur l’ensemble de mes performances pendant la Coupe du monde."

Tu regardes donc surtout vers l’avenir ?

"Oui. Au final, nous avons vécu une très belle Coupe du monde. Nous avons vécu beaucoup de choses et j’ai aussi énormément appris personnellement. Maintenant, un nouveau cycle commence avec Mark van Bommel. Je veux à nouveau jouer le plus possible et être important pour l’équipe."