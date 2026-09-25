Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"

Youri Tielemans veut enfin battre l'Italie : "Nous n'avons pas été assez compétitifs par le passé"
Photo: © photonews
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À la veille d'Italie-Belgique, Youri Tielemans était présent en conférence de presse en tant que capitaine, un rôle dans lequel l'a confirmé Mark Van Bommel. Le moment idéal pour laisser derrière lui la déception du Mondial, qu'il a quitté sur blessure à l'échauffement avant le quart de finale face à l'Espagne.

L'élimination contre l'Espagne, Youri Tielemans a dû la vivre avec encore plus de frustration que ses coéquipiers, puisqu'il a dû y assister depuis le bord du terrain, blessé à l'échauffement. Une petite catastrophe personnelle, qu'il va désormais devoir laisser derrière lui. "Il n'y a aucun sentiment de "revanche" chez moi avant ce match. Les blessures sont des choses qui arrivent dans le football", relativise-t-il au Stade Olympique de Rome, à la veille d'Italie-Belgique.

Mark Van Bommel, dans l'un de ses premiers speechs en tant que sélectionneur, a assuré à ses nouveaux joueurs que la Belgique aurait pu battre l'Espagne en quarts de finale et remporter la Coupe du Monde avec un peu plus de chance. "Oui, peut-être qu'on aurait pu. Mais cette chance se provoque. Et c'est le message du coach aussi", souligne Tielemans.

Créer des automatismes, afin d'enfin battre l'Italie ? 

"Il faut que nous soyions capables d'être meilleurs à l'avenir sur les détails afin que ce brin de chance tombe de notre côté, et c'est ce sur quoi nous travaillons désormais". Si ce premier match arrive forcément tôt, la trêve sera longue et permettra à Van Bommel d'implémenter un maximum de choses. "C'est la première fois qu'une trêve internationale est si longue, nous devons nous y habituer. On crée beaucoup d'automatismes", se réjouit Youri Tielemans.

Le sélectionneur a expliqué ses principes de jeu à la presse, mais comment le capitaine les décrirait-ils ? "La méthode Van Bommel ? Ce sont des principes de jeu simples et clairs, de l'intensité dans le jeu, jouer le plus vite et le plus juste possible. Être juste dans les détails. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes, ce qui n'est pas facile en si peu de temps", reconnaît le médian de Manchester United. 

Lire aussi… La continuité ou le changement ? Voici le premier onze potentiel de Mark Van Bommel
D'autant que l'Italie n'est pas un adversaire qui réussit à la Belgique ces dernières années. "Je ne peux parler que de 2021 et 2024. Et il est clair que nous n'avions pas été assez compétitifs à l'époque, tout simplement. Mais en 2021, ils avaient gagné l'Euro, ce n'était pas facile de jouer contre eux", rappelle Tielemans. "Le fait est que nous n'avons pas été assez bons lors de nos derniers matchs face à l'Italie et que nous voulons faire mieux cette fois". 

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