Un grand talent belge suivi par deux clubs anglais ?

Connaissez-vous le jeune August De Wannemacker ? Milieu de terrain âgé de 17 ans et formé au KRC Genk, il fait partie des joueurs à suivre de notre football. Son talent n'a pas échappé aux clubs anglais : deux d'entre eux le tiendraient à l'oeil.

Passé par le centre de formation de La Gantoise, August De Wannemacker a rejoint le KRC Genk en 2022, et a depuis gravi les échelons jusqu'à l'équipe U23 en Challenger Pro League. Il y est un pilier du Jong Genk, avec déjà un but et une passe décisive cette saison.

À seulement 17 ans, De Wannemacker est vu comme l'un des grands talents du football belge. International depuis l'équipe belge U16, il évolue actuellement avec les U19 dont il est même le capitaine malgré son jeune âge.

Un talent et une personnalité qui ont forcé des comparaisons notamment avec Kevin De Bruyne, lui aussi formé à Genk - même si De Wannemacker joue la plupart du temps un cran plus bas que son illustre prédécesseur et modèle.

Manchester United et Newcastle United gardent un oeil sur De Wannemacker

Selon les informations du média anglais On the Minute, cette précocité n'a pas échappé aux clubs anglais. Deux d'entre eux, à savoir Manchester United et Newcastle United, auraient scouté August De Wannemacker avec attention ces derniers mois.

De Wannemacker est sous contrat au KRC Genk jusqu'en 2028, les Limbourgeois ayant pris leurs précautions pour prolonger leur jeune pépite en décembre dernier. Un départ à court terme ne semble donc pas dans les tuyaux, d'autant que le Racing Genk compte sur De Wannemacker pour l'équipe A : le jeune milieu de terrain y compte déjà 4 apparitions et s'entraîne régulièrement avec le groupe.





On le sait, cependant : les clubs anglais ont ces dernières années souvent proposé des montants très élevés pour de jeunes talents belges, montants difficiles à refuser pour nos clubs. À peine promu en équipe A, Lucca Brughmans a ainsi rejoint Liverpool pour 35 millions d'euros.