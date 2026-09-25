Quel attaquant pour les Diables ? Mark Van Bommel s'exprime sur la forme de Romelu Lukaku

Qui débutera, ce vendredi, à la pointe de l'attaque des Diables Rouges ? Les cartes pourraient bien avoir été rebattues avec l'arrivée de Mark Van Bommel. Mais le Néerlandais ne va pas non plus jeter tout ce que son prédécesseur a mis en place. Parmi les choix de Rudi Garcia, celui de mettre Charles De Ketelaere en pointe a bien marché pendant la Coupe du Monde.

Alors, qui évoluera en pointe de l'attaque belge ce vendredi soir face à l'Italie pour les grands débuts de Mark Van Bommel ? Contrairement à quelques mois plus tôt au moment de se rendre aux États-Unis, Romelu Lukaku a désormais du rythme. Il a même déjà été titulaire avec le Fenerbahçe, son nouveau club.

Supersub (avec succès) à la Coupe du Monde, Lukaku postule donc désormais à un retour dans le onze de base. D'autant que le Stadio Olimpico de Rome lui réussit bien : le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges y a marqué à 14 reprises dans sa carrière avec ses divers clubs - pas encore avec la sélection, cependant.

Charles De Ketelaere... ou Loïs Openda ?

"C'est une belle statistique, mais ça ne suffira pas à en faire un titulaire", souriait Mark Van Bommel à l'évocation de ce chiffre. "Romelu travaille dur et je vois qu'il se rapproche de sa meilleure forme à l'entraînement. Il doit cependant encore digérer un transfert dans un nouveau club".

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Des propos qui laissent supposer que ce vendredi arrive encore un peu tôt pour que Lukaku débute l'ère Van Bommel dans le onze de base. "Il a encore besoin d'un peu de temps, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Mais je ne suis absolument pas inquiet à son sujet", affirme le nouveau sélectionneur des Diables Rouges.

Cela signifie-t-il que Charles De Ketelaere débutera en pointe ? Rudi Garcia en avait fait un n°9 qui avait fini par jouer comme un "vrai" attaquant et pas un "faux neuf" comme on le présentait souvent. Ses performances à la Coupe du Monde étaient convaincantes, même s'il restera toujours un choix de fortune.



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Van Bommel fera-t-il le même choix ? Le Néerlandais a également dû évoquer brièvement en conférence de presse le cas de Loïs Openda, qui commence très bien la saison avec l'Olympique Lyonnais. Openda intriguait énormément nos confrères italiens, qui se demandaient comment son cas était perçu en Belgique.

Difficile de leur cacher qu'Openda n'a pas toujours eu bonne presse chez nous et que comme à la Juventus, ses prestations avec les Diables Rouges ont souvent laissé à désirer. Mais Mark Van Bommel l'a rappelé sans hésiter, et a tenu à le défendre en conférence de presse. Il ne l'aurait pas repris s'il ne croyait pas en lui... mais le nouveau sélectionneur a probablement aussi en tête les difficultés du Lyonnais face aux défenseurs italiens durant une saison.

Quoi qu'il en soit, De Ketelaere comme Openda ne feront certainement que tenir la place au chaud en attendant que Romelu Lukaku, enfin, soit de retour à son meilleur niveau et puisse performer à 100% dès le coup d'envoi.