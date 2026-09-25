Un transfert XXL et... déjà des doutes autour de Mika Godts ?

Mika Godts a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, un transfert sous forme de saga estivale. L'Ajax Amsterdam a longtemps rejeté les offres du double champion d'Europe, jusqu'à accepter la somme faramineuse de 55 millions d'euros bonus compris. À ce tarif, il est évident que le PSG attend beaucoup du Belge, qui n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent.

C'est l'un des transferts de l'été : Mika Godts a rejoint le PSG cet été contre 55 millions d'euros et est venu renforcer le secteur offensif déjà impressionnant du double champion d'Europe. Le dribbleur ajacide n'a que 21 ans et a signé jusqu'en 2031 : malgré la pression de ce montant, il recevra donc le temps de s'adapter et de progressivement concurrencer l'indéboulonnable Khvisha Kvaratskhelia.

Mais celui qui avait rencontré Luis Campos, directeur sportif du PSG, au Portugal avant sa signature arrive tout de même entouré de certaines attentes. Après sa saison 2025-2026 de très haut vol (17 buts et 15 passes décisives), il va devoir rapidement retrouver la créativité et l'efficacité dans les gestes montrées sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam.

Mika Godts parmi les déceptions du début de saison

Or, jusqu'à présent, Mika Godts semble peiner à trouver son rythme. Selon les informations du quotidien français L'Equipe, relayées par Foot Mercato, l'entraîneur du PSG Luis Enrique en attendrait en effet "beaucoup plus" de l'ailier belge, ce qui explique que l'Espagnol l'ait jusqu'à présent assez peu utilisé.

Mika Godts n'a pour l'instant démarré aucun match au PSG, se contentant d'entrées au jeu parfois convaincantes, comme lors du "Classique" face à l'OM avant la trêve, lors duquel il a mis le feu sur son flanc gauche pendant un quart d'heure. L'Equipe estime que Godts "apportera, c'est certain", mais le place tout de même dans ses déceptions du début de saison en Ligue 1.

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Précisons aussi que ce n'est pas du tout en termes d'attitude ou d'implication que Mika Godts laisse sceptique jusqu'à présent, le quotidien précisant même que le Belge a installé une salle de sport à son domicile parisien afin de travailler dur à son développement. Patience, donc, est le maître mot...