Avec le brassard autour du bras : le retour de Théo Leoni à Neerpede est fixé

Anderlecht ne restera pas inactif durant cette trêve. Le Sporting disputera notamment un match amical contre le Stade de Reims dans une semaine. De quoi recroiser un certain Théo Leoni à Neerpede. L'ancien de la maison mauve a pris du galon en Champagne.

Pour Vitor Bruno, la trêve est l'opportunité de continuer à travailler les automatismes et de parler animation avec le groupe anderlechtois. Mais au retour de la semaine de congé, Danylo Sikan (Ukraine), Lukas Ambros (Tchéquie), Mihajlo Cvetković (Serbie), Thelo Aasgaard (Norvège), Oleg Reabciuk (Moldavie) Tawfik Bentayeb et Ali Maamar (Maroc) seront absents, retenus en sélections. Sans oublier Jayden Onia Seke, Noah Ojea et Joshua Nga Kana, quant à eux été appelés avec les U19.

Cela n'empêchera pas Anderlecht de garder le rythme en match amical. Là où les RSCA Futures disputeront un match d'entraînement contre Lens ce vendredi, l'équipe A se mesurera au Stade de Reims.

Théo Leoni de retour à Neerpede

La rencontre est prévue à huis clos le vendredi 2 octobre, du côté de Neerpede. L'occasion pour un certain Théo Leoni de retrouver son club de coeur et même de refouler les terrains de l'académie du Sporting.

Karel Geraerts a beau avoir quitté la Champagne cet été suite à la non-accession de Reims en Ligue 1, Leoni est toujours aussi important dans l'entrejeu. Cette saison, il a même hérité du brassard de capitaine.

Un caractère et un rôle d'exemple qui en font un pilier du vestiaire

D'abord leader d'un très jeune groupe en préparation, Leoni a continué sur sa lancée et a à nouveau eu cet honneur lors des cinq derniers matchs de Ligue 2. Avec succès puisque Reims est toujours invaincu.





Notons que ce capitanat n'est pas tout à fait une première pour Theo Leoni : chez les RSCA Futures, Guillaume Gillet en avait par contre déjà fait son capitaine, au sein d'une équipe renseignant également Noah Sadiki, David Hubert, Lucas Stassin ou encore Tristan Degreef.