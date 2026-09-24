"Un nouveau défi, une nouvelle vie" : Wisdom Mike se confie sur son arrivée au Club de Bruges

Le nouvel ailier du Club de Bruges, Wisdom Mike, s'est livré dans une interview accordée à son équipe. Il s'est notamment exprimé sur ses premiers pas en Belgique. L'attaquant allemand a quitté son club formateur, le Bayern, pour se lancer dans ce grand défi.

Wisdom Mike n'a pas encore joué avec l'équipe première du Club de Bruges. Pour l'instant, il évolue en Challenger Pro League, où il a déjà connu deux apparitions, face au RFC Liège (4-4) et au Jong Gent (2-2). À noter qu'il était sur le banc du Club de Bruges lors de la défaite des Brugeois face à Aston Villa le 8 septembre dernier (2-3).

Il est ravi de se lancer dans cette nouvelle aventure : "C’est super. Je suis resté longtemps au Bayern, je pense environ quatre ans, et je pensais que c’était le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Un nouveau défi, une nouvelle vie. Je suis prêt."

Wisdom Mike découvre petit à petit la Belgique et semble déjà bien s’adapter à sa nouvelle vie

Son adaptation se passe bien : "Je m’installe très bien. Je parle avec beaucoup de joueurs. Ils essaient de me faire découvrir des endroits et tout ça. La Belgique est un beau pays où vivre. C’est un peu similaire à l’Allemagne. Dès mon premier jour, je suis allé en ville pour essayer de découvrir un peu les lieux. C’est petit, mais c’est sympa. C’est beau."

"Weezy" explique pourquoi le projet présenté par le Club de Bruges l’a convaincu

Mais alors, une question se pose : pourquoi un jeune talent du Bayern comme lui a-t-il choisi le Club de Bruges ? "Le club a présenté son projet à ma famille. À partir de ce moment-là, j’ai su que tout était réuni et que c’était la bonne décision. Il y a également de jeunes joueurs ici, comme moi, qui n’ont pas encore énormément d’expérience et qui essaient de trouver leur chemin dans le football professionnel."