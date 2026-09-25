🎥 Un joueur israélien mime une fusillade après son but... et est exclu dans la foulée

Il y a des gestes dont il vaudrait mieux s'abstenir. Sayed Abu Farchi, buteur avec Israël ce jeudi en match d'ouverture de la Ligue des Nations, l'a appris à ses dépens. Après avoir égalisé contre l'Autriche, le joueur du Maccabi Tel Aviv a mimé... une fusillade, célébration que l'arbitre a décidé de sanctionner d'un carton jaune. C'était son deuxième.

Voilà qui ne calmera pas les polémiques entourant l'équipe nationale d'Israël. Alors que la fédération irlandaise de football et notamment son sélectionneur Heimir Hallgrímsson a pris une position ferme à l'encontre des exactions israéliennes en Palestine, affirmant "jouer contre un génocide", Sayeb Abu Farchi (20 ans) a attiré les regards ce jeudi soir lors de l'entrée en lice de son équipe nationale.

Israël se déplaçait en Autriche et était menée au score quand, en seconde période, l'attaquant du Maccabi Tel Aviv a égalisé d'une tête à la 55e minute de jeu. Il s'est ensuite dirigé vers le poteau de corner... dont il s'est saisi afin de mimer une fusillade.

Abu Farchi exclu, Israël s'incline

Une célébration qui n'était pas au goût de l'arbitre bulgare de la rencontre, Georgi Kabakov : l'homme en noir a brandi un carton jaune à Abu Farchi. Problème : ce dernier avait été averti à la 51e minute, et prenait donc là sa seconde carte en quelques minutes. Il va donc rejoindre les vestiaires et laisser ses équipiers à 10 pendant une quarantaine de minutes.

Red card attacker Sayed Abu Farkhi saw red for this celebration against Austria. pic.twitter.com/ZZlVR7hANB — Ole Teya (@TeyaKevin) September 25, 2026

Et sans lui, Israël n'y arrivera pas. De justesse, l'Autriche va finir par faire craquer son adversaire et marquer deux buts dans les dernières minutes du match, Mwene (90e) et Kalajdzic (90e+3) faisant 2-1 puis 3-1 pour offrir les trois points à leur équipe.





Les joueurs comme le staff israélien paraissaient particulièrement surpris de cette décision arbitrale, qui est pourtant dans les attributions de l'arbitre s'il juge une célébration inappropriée ou provocante. Le contexte a-t-il eu une influence sur le choix de Mr Kabakov ? Ce n'est pas impossible.