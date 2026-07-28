Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Marc Wilmots ne s'est pas ménagé en début de mercato, et sa corvée de l'été n'est pas encore terminée au Standard, où deux profils bien distincts sont encore activement recherchés.

Avec six arrivées (Dimitri Lavalée, Laurens Goemaere, Alexis Trouillet, Rayan Touzghar, Salieu Drammeh et Bruny Nsimba), le Standard a déjà bien lancé son mercato estival contre de faibles indemnités, les Rouches ayant dépensé moins de 4 millions d'euros pour l'ensemble de ces recrues.

Dans le sens des départs, Vincent Euvrard ne peut plus compter sur Teddy Teuma (Sliema Wanderers), Nayel Mehssatou (Courtrai), David Bates (Amedspor), Rafiki Saïd (Wolverhampton) et René Mitongo (Trabzonspor), qui ont, ou vont dans le cas de Mitongo, au total, rapporté une douzaine de millions d'euros d'indemnités au Matricule 16.

Marc Wilmots a donc encore un peu de marge sur le plan financier, lui qui souhaite ajouter rapidement deux profils bien distincts au noyau de l'équipe première. Un élément offensif, d'abord, pour "remplacer" Tawfik Bentayeb, qui était bien parti pour rejoindre le bord de Meuse, mais pour qui le Standard a finalement rétropédalé, constatant notamment des incohérences concernant l'identité de ses représentants. Un dossier relancé par le Sporting d'Anderlecht ces dernières heures.

Un "6" et un offensif en priorité

Mais ce n'est pas tout, puisque les pensionnaires de Sclessin sont également à la recherche d'un médian défensif supplémentaire, ce que ne sont ni Laurens Goemaere, ni Alexis Trouillet, ni Rayan Touzghar, trois profils plus offensifs.

Ils ne sont pour l'instant que deux, dans le noyau, à pouvoir occuper ce rôle de numéro 6 : Ibrahim Karamoko, davantage vu comme un défenseur central par le staff, et Marco Ilaimaharitra, qui ne cesse de ne pas convaincre. Là où le joueur offensif pourrait davantage être un élément de la rotation compte tenu des forces déjà présentes, ce nouveau médian défensif pourrait recevoir rapidement la chance de s'imposer dans le onze de base.





Avant de compenser d'éventuels départs ?

L'arrivée éventuelle de ces deux profils ne signifierait pas pour autant que le mercato entrant des Rouches s'arrêterait là. Il deviendrait, en revanche, dépendant du mercato sortant, qui pourrait encore s'accélérer d'ici à la fin de l'été. Aucun joueur n'a été mis sur le marché à proprement parler (sauf Grejohn Kyei et Thomas Henry, qui ne trouvent toujours pas de club), mais d'éventuelles offres intéressantes ne seront pas repoussées, que ce soit pour Matthieu Epolo, Marlon Fossey ou d'autres, à l'image du départ de Rafiki Saïd.

Les éventuels départs de joueurs importants seraient évidemment compensés, mais il faudrait pour cela que de véritables offres arrivent sur la table, plutôt que de vagues marques d'intérêt, comme c'est le cas à l'heure actuelle. L'effectif recensé ce 28 juillet devrait donc rester assez proche de celui qui disputera la première partie de saison, mais quelques derniers mouvements sont encore possibles au sein du Matricule 16.