Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

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Roméo Lavia s'est confié sur ses premiers pas sous les ordres de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. Le milieu de terrain belge est ravi d'évoluer aux côtés de l'ancien entraîneur du Real Madrid et se montre positif quant à son état de forme.