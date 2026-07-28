Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

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Le temps presse au Club de Bruges. À quelques jours de la Supercoupe face à l’Union Saint-Gilloise, puis du début du championnat, Ivan Leko estime que son effectif n’est pas encore suffisamment armé. Le retard pris dans plusieurs dossiers entrants commence d’ailleurs à agacer l’entraîneur croate.

Selon Het Laatste Nieuws, Ivan Leko a déjà laissé entendre à plusieurs reprises ces dernières semaines qu'il attendait des renforts rapidement. Si le Club de Bruges a recruté Andrej Vasovic, Cheveyo Tsawa et Yann Sommer cet été, ces arrivées sont compensées par une longue liste de départs.

Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Carlos Romero, Shandre Campbell et Dani van den Heuvel ont tous quitté le club. Simon Mignolet a également mis un terme à sa carrière.

Un effectif trop jeune

Leko aurait également des réserves concernant la composition actuelle de son effectif, qu'il juge excessivement jeune. Le technicien croate ne souhaite pas devoir attendre plusieurs mois avant de disposer d'un groupe pleinement compétitif.

Cette situation est encore accentuée par le départ imminent de Raphael Onyedika. Le Club de Bruges s'apprête ainsi à perdre un nouveau joueur majeur de son entrejeu. Les Blauw en Zwart souhaitent désormais ajouter davantage de qualité, aussi bien en défense qu'au milieu de terrain.

Les trois recrues estivales ont un point commun étonnant : Vasovic, Tsawa et Sommer sont tous les trois Suisses. Mais leur arrivée ne suffit pas encore à rééquilibrer l'effectif.

La Supercoupe comme premier objectif

Pour Ivan Leko, le temps presse désormais. La Supercoupe face à l'Union Saint-Gilloise ce vendredi constituera le premier match officiel de la saison et représentera un premier test pour un effectif encore en pleine évolution. Une semaine plus tard, le championnat débutera déjà, laissant très peu de temps aux éventuelles nouvelles recrues pour s'intégrer.

Le Club de Bruges sait donc encore où il doit se renforcer. Ivan Leko réclame davantage de qualité et de maturité dans son groupe.

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