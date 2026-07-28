Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !
Photo: © photonews
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Les images sont violentes. Joueur de l'Union Saint-Gilloise depuis son arrivée du Sturm Graz en 2024, Mohammed Fuseini a été victime d'un vol avec violence en plein jour dans le centre de Bruxelles. Sa montre de luxe a notamment été dérobée. 

Joueur très populaire dans les travées du Parc Duden, Mohammed Fuseini a vécu l'enfer, dans le centre de Bruxelles et en plein jour, dimanche.

En effet, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws rapportent, images à l'appui, que l'attaquant ghanéen de 24 ans a été brutalement agressé par cinq individus cagoulés, qui l'ont d'abord extrait de sa voiture, garée au bord de la route.

Mohammed Fuseini, qui a tenté de résister, a ensuite été mis au sol à l'aide d'une prise de tête par trois individus, tandis que les deux autres inspectaient la voiture du Saint-Gillois. Ils lui ont ensuite volé sa montre de luxe, une Rolex Datejust dont la valeur est estimée entre 8.000 et 14.000 €, ainsi que son téléphone portable.

Choqué, Mohammed Fuseini n'a pas subi de dommages physiques

Les agresseurs ont ensuite relâché Mohammed Fuseini et ont pris la fuite, tandis que la victime a été rapidement transportée à l'hôpital pour subir de premiers examens, qui n'ont révélé aucun dommage physique important.

Contactée par nos confrères, la police de Bruxelles assure avoir pris connaissance des images, mais renvoie la balle au parquet, chargé de l'enquête. Ni le club ni le joueur n'ont commenté les événements, tandis que Fuseini est retourné à l'entraînement de l'Union en début de semaine, en forme, mais naturellement choqué.

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