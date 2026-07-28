Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement
Photo: © photonews
L'horizon de Luis Vazquez semble toujours aussi bouché à Anderlecht. L'attaquant argentin voudrait retourner à Getafe, mais Birmingham semble plus à même de déposer le montant voulu par le Sporting. De quoi le rapprocher un peu plus d'un transfert en Championship.
Luis Vazquez signe à Birmingham
Retournement de situation confirmé dans le dossier Luis Vázquez : alors que l'attaquant argentin du Sporting d'Anderlecht était à nouveau pressenti du côté de Getafe, où il a passé la seconde moitié de la saison dernière, il signe finalement en Angleterre. L'information est officielle : Luis Vázquez est un joueur de Birmingham, dixième de Championship la saison dernière.
Le club bruxellois n'a laissé qu'un court message sur ses réseaux sociaux pour celui qui a inscrit 18 buts et délivré 5 passes décisives en 116 apparitions sous les couleurs du club. Vázquez était arrivé en provenance de Boca Juniors en 2023 contre un montant estimé à 3,5 millions d'euros (et non 4,5, car certains bonus n'auraient pas été atteints), et Anderlecht récupère la même somme pour son départ à Birmingham, hors éventuels bonus, mais devra céder 15 % de ce montant au club argentin, soit un peu plus de 500.000 €.
Luis Vázquez s'engage définitivement avec le Birmingham City FC. Veel succes met je verdere carrière, Luis. 🟣⚪️ pic.twitter.com/ZLs2yrfsxI— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 28, 2026
L'horizon de Luis Vazquez semble toujours aussi bouché à Anderlecht. L'attaquant argentin voudrait retourner à Getafe, mais Birmingham semble plus à même de déposer le montant voulu par le Sporting. De quoi le rapprocher un peu plus d'un transfert en Championship.
Il y a un an, à pareille époque, Luis Vazquez sortait d'une bonne préparation, lui donnant confiance en sa capacité à enfin s'imposer comme l'attaquant numéro un à Anderlecht. Mais l'Argentin a une nouvelle fois déçu. Malgré le départ de Kasper Dolberg à l'Ajax, il a à nouveau reculé dans la hiérarchie, cette fois en faveur de Mihajlo Cvetković.
Au mercato hivernal, Luis Vazquez a ainsi été prêté en Liga, du côté de Getafe. Plus à l'aise en Espagne, l'ancien de Boca Juniors a retrouvé ses sensations. Outre ses trois buts inscrits, sa générosité dans l'effort a suscité plus d'enthousiasme qu'au Lotto Park.
Cet été, c'est pourtant bien avec Anderlecht qu'il a repris la préparation. Mais comme l'indiquent ses 90 minutes sur le banc contre Hammarby, le joueur n'est sans doute là qu'en transit. Getafe essaie depuis plusieurs semaines de faire baisser son prix, mais les négociations patinent.
Birmingham plutôt que la Liga pour aider Luis Vazquez à se relancer ?
Si le joueur veut revenir à Getafe et aurait même donné sa parole au club espagnol, c'est une autre destination qui semble désormais se profiler désormais. Déjà envisagée ces dernières heures, la piste menant à Birmingham a pris de l'ampleur. Le journaliste César Luis Merlo avance qu'Anderlecht est désormais en discussions très avancées avec le club de Championship.
🚨[EXCLUSIVO] Birmingham City tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Luis Vázquez.— César Luis Merlo (@CLMerlo) July 27, 2026
*️⃣Hay charlas en fase final con el Anderlecht, dueño de su pase. El 🇦🇷 viene de jugar el último semestre en Getafe. pic.twitter.com/1fEYBjDO9n
C'est qu'avec les 4,50 millions d'euros déboursés pour l'attirer en provenance de Boca Juniors il y a maintenant trois ans, le Sporting ne peut pas se permettre de brader son joueur, quitte à l'envoyer vers une destination qui n'était pas son premier choix. D'autant plus que Boca Juniors prélèvera 15% de l'indemnité du futur transfert, qui devrait s'élever à 3,50 millions. Les Mauves laisseront donc à Vazquez un souvenir amer jusqu'au bout.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot