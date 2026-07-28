Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

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L'horizon de Luis Vazquez semble toujours aussi bouché à Anderlecht. L'attaquant argentin voudrait retourner à Getafe, mais Birmingham semble plus à même de déposer le montant voulu par le Sporting. De quoi le rapprocher un peu plus d'un transfert en Championship.