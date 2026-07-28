Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur
Photo: © photonews
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Cette fois, il ne devrait plus y avoir de retournement de situation. Après le refus de Pep Guardiola et le changement de position concernant Andrea Pirlo, Roberto Mancini devrait devenir le nouveau sélectionneur de l'Italie, lui qui avait remporté l'Euro 2020 (2021) avec la Squadra.

L'Italie est à la recherche de son nouveau sélectionneur. Piste prioritaire, Pep Guardiola avait refusé la proposition de la Squadra Azzurra, lui qui préfère prendre un repos plus important avant de se remettre en selle et qui n'aurait pas été convaincu par l'offre financière des Transalpins.

Dans la foulée, Andrea Pirlo est rapidement devenu le grand favori pour remplacer Gennaro Gattuso, à tel point qu'un accord de principe avait été trouvé et que le contrat de l'ancien milieu de terrain était prêt à être signé.

La situation a cependant connu un virage à 180 degrés à cause du partenariat commercial entre Pirlo et Fonbet, lié à des intérêts russes. Une découverte qui a fait rétropédaler la Fédération italienne, alors que tous les journalistes du pays annonçaient déjà l'arrivée imminente d'Andrea Pirlo.

Roberto Mancini nouveau sélectionneur de l'Italie

La crise ne s'est cependant pas terminée, puisque dans la foulée, Paolo Maldini, directeur technique de la Fédération italienne de football, et le conseiller Leonardo ont démissionné de leur poste seulement dix jours après leur arrivée. Des départs liés à l’opposition du président Giovanni Malagò à la nomination d’Andrea Pirlo à la tête de la sélection italienne.

La Squadra Azzurra devait faire vite pour se remettre au travail, et l'a fait. Fumée blanche, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano : Roberto Mancini va faire son retour sur le banc de la sélection, lui qui avait déjà pris les rênes de l'équipe nationale entre 2018 et 2023, remportant notamment l'Euro 2020 (2021) et terminant à deux reprises à la troisième place de la Ligue des Nations, en 2021 et 2023. Il va donc quitter Al-Sadd, au Qatar, lui qui a été préféré à Antonio Conte dans le sprint final.

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