Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie
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Andreas Skov Olsen n'a pas réussi à relancer sa carrière depuis son départ du Club de Bruges pour Wolfsburg en 2025. Après un prêt aux Rangers, l'ailier danois repart pour une nouvelle saison, cette fois en Turquie, avec Basaksehir.

Il y a un an et demi, Andreas Skov Olsen quittait le Club de Bruges pour rejoindre Wolfsburg. Le Danois sortait de plusieurs très bonnes saisons en Belgique et avait obtenu son transfert, estimé à 14 millions d'euros, après avoir affiché son envie de relever un nouveau défi. À ce moment-là, il pensait franchir un nouveau cap dans sa carrière et s'imposer dans un championnat plus relevé.

Un gros flop en Bundesliga

La réalité a été différente. En Allemagne, l'ailier n'a pas réussi à s'imposer. Son temps de jeu était très limité et ses statistiques n'ont pas été à la hauteur des attentes. Après un an, Wolfsburg avait décidé de lui chercher une porte de sortie sous la forme d'un prêt.

Un premier prêt pour gagner du temps de jeu

Le club allemand l'avait prêté aux Rangers jusqu'à la fin du mois de juin (2026). Malgré plus de minutes sur le terrain, cette expérience n'a pas suffi à convaincre son club de lui redonner sa chance. Les dirigeants ont estimé qu'un nouveau départ était la meilleure solution.

Encore un prêt, mais en Turquie

Cet été, Skov Olsen a une nouvelle fois fait ses valises. L'ancien Brugeois a rejoint Basaksehir, en Turquie, dans le cadre d'un nouveau prêt. À 26 ans, il espère retrouver la régularité qui avait fait de lui l'un des joueurs les plus redoutés de Jupiler Pro League et relancer sa carrière.

Sa dernière chance pour convaincre le VfL Wolfsburg

Pour le Danois, cette saison pourrait être celle de la dernière chance au plus haut niveau. Après deux expériences compliquées à l'étranger, il devra montrer qu'il a les qualités qui avaient convaincu Wolfsburg de miser 14 millions d'euros sur lui.

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