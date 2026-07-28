L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht et Gand abordent déjà le premier gros tournant de leur saison. Une élimination européenne aussi précoce ne passerait pas, d'autant qu'elle ferait très mal au coefficient UEFA de la Belgique.

Un premier match à domicile de la saison déjà terriblement important pour le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise, qui devront se qualifier respectivement pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League et de la Conference League ce jeudi. 

Malgré le but du partage concédé dans les dernières minutes à Hammarby, les Mauves entameront cette rencontre avec une fine longueur d'avance, puisque c'est bien dans leur stade qu'ils joueront leur qualification. Même réflexion pour La Gantoise, qui devra cette fois venir à bout de Cherkasy pour éviter l'humiliation. 

Une élimination précoce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour ces deux clubs... mais aussi pour le coefficient UEFA de la Belgique, qui se veut prometteur et qu'il ne faut pas "foutre en l'air". En effet, cet été, la Belgique a officiellement dépassé les Pays-Bas pour s'emparer de la septième place du classement, parce que nos voisins néerlandais ont perdu leurs 19,200 points de la saison 2021-2022, alors que la Belgique n'en a perdu que 6,600. 

La sixième place UEFA, ce rêve difficilement accessible 

La Belgique se trouve donc intercalée à moins de 5,000 points de la sixième place du Portugal, et à près de 7,000 points de la huitième place des Pays-Bas. Si la Belgique conserve cette place toute la saison, le changement pour l'été prochain ne sera que mineur : le troisième, ou le vainqueur de la Coupe s'il ne finit pas dans le Top 3, débuterait son aventure en phase de ligue de l'Europa League, plutôt qu'en barrages, comme Saint-Trond cette année.

Cela ne représente pas forcément un avantage : une élimination en barrages de l'Europa League signifie être reversé en phase de ligue de la Conference League, où la perspective d'aller loin dans le tableau est bien réelle. L'Europa League offre une adversité plus relevée, et le risque de prendre beaucoup moins de points, surtout pour une équipe comme Saint-Trond, qui n'est pas vouée à rester sur le podium du football belge, est fort. 

L'idéal, bien qu'il soit très compliqué à atteindre, serait de chiper la sixième place au Portugal. Cela changerait alors tout, puisque la Belgique n'aurait plus cinq clubs qualifiés en Coupe d'Europe, mais six, et trois d'entre eux disputeraient la Ligue des Champions, dont deux seraient directement qualifiés pour la phase de ligue et le troisième commencerait son épopée au troisième tour préliminaire. On en est encore loin, mais les qualifications d'Anderlecht et de La Gantoise sont donc très importantes pour ne pas déjà pouvoir rayer cette perspective. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
La Gantoise

Plus de news

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Tresoldi - Vazquez - Mancini

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Tresoldi - Vazquez - Mancini

17:30
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

18:20
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00
Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

15:00
Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

15:30
Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique” Interview

Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

14:00
Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

14:30
C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

13:30
1
Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

13:00
Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

12:30
Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

11:40
Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"

Roméo Lavia rassure sur son état de forme avant la reprise : "Je me sens bien"

12:00
OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

10:40
Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

11:20
1
OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

11:07
1
Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

Loïs Openda a réussi sa visite médicale : l'officialisation de sa signature à l'OL est imminente

10:18
Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège

Anderlecht relance le dossier Tawfik Bentayeb, pas intéressé par le Standard de Liège

07:30
1
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

10:00
De la Ligue des champions à Louvain : OHL officialise la signature d’un nouvel attaquant

De la Ligue des champions à Louvain : OHL officialise la signature d’un nouvel attaquant

08:00
"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

09:20
Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard

Voici combien le transfert de René Mitongo va rapporter au Standard

08:30
Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé

Saint-Trond fixé sur l’avenir de son capitaine : un accord a été trouvé

08:30
Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"

Christian Burgess a obtenu son passeport belge : "Mark van Bommel peut m'appeler, s’il le veut, oui"

22:00
1
Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux

Kevin Debaty déjà décisif avec son nouveau club : l'ancien gardien de Liège inscrit le tir au but victorieux

07:00
Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

06:30
Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

Il posait avec... Rudi Garcia à 9 ans : cette pépite du football belge s'est perdue en chemin

20:40
"Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club

"Le succès, c'est ce que représente Chelsea" : Roméo Lavia évoque l'avenir du club

23:00
"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière

"Merci pour tout" : l'ancien joueur d'Anderlecht et de Charleroi, Massimo Bruno, met un terme à sa carrière

21:30
Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

Officiel : un treizième renfort pour la RAAL, qui tient son nouvel attaquant

20:23
Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

Seulement dix jours après leur arrivée, Paolo Maldini et Leonardo démissionnent de la Fédération italienne

21:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/07: Karetsas - Janssen - Arokodare

27/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved