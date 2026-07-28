L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

Anderlecht et Gand abordent déjà le premier gros tournant de leur saison. Une élimination européenne aussi précoce ne passerait pas, d'autant qu'elle ferait très mal au coefficient UEFA de la Belgique.

Un premier match à domicile de la saison déjà terriblement important pour le Sporting d'Anderlecht et La Gantoise, qui devront se qualifier respectivement pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League et de la Conference League ce jeudi.

Malgré le but du partage concédé dans les dernières minutes à Hammarby, les Mauves entameront cette rencontre avec une fine longueur d'avance, puisque c'est bien dans leur stade qu'ils joueront leur qualification. Même réflexion pour La Gantoise, qui devra cette fois venir à bout de Cherkasy pour éviter l'humiliation.

Une élimination précoce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour ces deux clubs... mais aussi pour le coefficient UEFA de la Belgique, qui se veut prometteur et qu'il ne faut pas "foutre en l'air". En effet, cet été, la Belgique a officiellement dépassé les Pays-Bas pour s'emparer de la septième place du classement, parce que nos voisins néerlandais ont perdu leurs 19,200 points de la saison 2021-2022, alors que la Belgique n'en a perdu que 6,600.

La sixième place UEFA, ce rêve difficilement accessible

La Belgique se trouve donc intercalée à moins de 5,000 points de la sixième place du Portugal, et à près de 7,000 points de la huitième place des Pays-Bas. Si la Belgique conserve cette place toute la saison, le changement pour l'été prochain ne sera que mineur : le troisième, ou le vainqueur de la Coupe s'il ne finit pas dans le Top 3, débuterait son aventure en phase de ligue de l'Europa League, plutôt qu'en barrages, comme Saint-Trond cette année.

Cela ne représente pas forcément un avantage : une élimination en barrages de l'Europa League signifie être reversé en phase de ligue de la Conference League, où la perspective d'aller loin dans le tableau est bien réelle. L'Europa League offre une adversité plus relevée, et le risque de prendre beaucoup moins de points, surtout pour une équipe comme Saint-Trond, qui n'est pas vouée à rester sur le podium du football belge, est fort.

L'idéal, bien qu'il soit très compliqué à atteindre, serait de chiper la sixième place au Portugal. Cela changerait alors tout, puisque la Belgique n'aurait plus cinq clubs qualifiés en Coupe d'Europe, mais six, et trois d'entre eux disputeraient la Ligue des Champions, dont deux seraient directement qualifiés pour la phase de ligue et le troisième commencerait son épopée au troisième tour préliminaire. On en est encore loin, mais les qualifications d'Anderlecht et de La Gantoise sont donc très importantes pour ne pas déjà pouvoir rayer cette perspective.