Une vente assez prévisible : Anderlecht pourrait toucher gros pour l'une des réussites d'Olivier Renard

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une vente assez prévisible : Anderlecht pourrait toucher gros pour l'une des réussites d'Olivier Renard
Photo: © photonews
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Le RSC Anderlecht a attiré de nombreux joueurs cet été, mais a été assez épargné par les départs. Cela pourrait encore changer dans les derniers jours du mercato. Ainsi, Nathan Saliba pourrait bien quitter Bruxelles : il serait proche de Villarreal.

À part le départ de Nathan De Cat, assez prévisible, et les fins de prêts de nombreux joueurs, le RSC Anderlecht a été assez épargné cet été par les transferts sortants. Mais alors qu'Antoine Sibierski continue son mercato entrant, le directeur sportif du RSCA sait qu'il devra aussi vendre, ne serait-ce que pour éviter que son noyau soit surchargé.

L'un des départs envisagés est notamment celui... de Nathan Saliba. Cela peut paraître surprenant car le Canadien, qui était l'une des recrues phares d'Olivier Renard, était un titulaire indiscutable la saison passée. Au point de décrocher une sélection avec le Canada pour la Coupe du Monde 2026, où il s'est montré à son avantage.

Malheureusement, depuis son retour à Anderlecht, Saliba a peiné à retrouver ce même niveau - et n'a pas vraiment convaincu Vitor Bruno qu'il devait faire partie du onze de base. Monté au jeu deux fois contre le PAOK Salonique, le Canadien était titulaire lors des deux premiers matchs de championnat, mais a été très loin d'impressionner.

Nathan Saliba vers Villarreal

Alors que le noyau du RSCA semble se composer pour la saison à venir, Saliba pourrait donc bien ne pas en faire partie - du moins, si un club met la somme suffisante sur la table. Et d'après les informations de Sacha Tavolieri, c'est le cas de Villarreal. Le club espagnol aurait en effet fait de Nathan Saliba sa priorité pour renforcer son milieu de terrain.

Initialement, Tavoliera mentionnait une offre assez négligeable - aux alentours des 6 millions d'euros. Largement insuffisant pour convaincre la direction bruxelloise. Mais bien vite, le spécialiste des transferts belges a revu sa copie... et évoqué des montants de plus en plus élevés.

En effet, le RSC Anderlecht aurait désormais reçu une offre estimée à... 15 millions d'euros, bonus compris, pour le milieu de terrain canadien. C'est cinq millions d'euros de plus que la valeur marchande estimée de Nathan Saliba sur Transfermarkt. Une somme a priori suffisante pour convaincre le Sporting d'Anderlecht de laisser filer le médian international canadien.

Si Saliba s'en va, Anderlecht devra transférer au milieu 

Une telle vente ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la direction bruxelloise, car Saliba n'était pas indiscutable en ce début de saison... mais le fait est que Vitor Bruno aura certainement besoin, en cas de départ, d'un renfort dans l'entrejeu. Car derrière le trio habituel - Kana, Llansana, Ambros - le RSCA manquera d'options. 

Seul le jeu Noah Kalonji, ainsi que Cedric Hatenboer qui n'est plus une option pour le RSCA, peuvent éventuellement remplir le rôle de Nathan Saliba. Nettement insuffisant pour une équipe qui s'apprête à jouer sur plusieurs fronts et disputer la Coupe d'Europe.

En plus de l'arrivée d'un attaquant, désormais finalisée puisque Hawfik Bentayeb a signé son contrat à Bruxelles, et d'un latéral qui est encore en négociations, Antoine Sibierski devrait donc encore travailler à celle d'un milieu de terrain défensif. 

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