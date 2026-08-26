"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

Jérémy Doku a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'au 30 juin 2031. Le Diable Rouge, arrivé dans le club anglais en août 2023, est évidemment ravi de poursuivre son aventure chez les Sky Blues. Dans une interview accordée à Play Sports, il s'est exprimé sur l'extension de son contrat.

En août 2023, Jérémy Doku débarquait de Rennes pour 60 millions d'euros. Il franchissait ainsi le plus grand cap de sa carrière en rejoignant l'une des plus grandes formations au monde. Près de trois ans plus tard, le constat est le suivant : Jérémy Doku a convaincu la formation anglaise et s'est véritablement imposé.

Il comptabilise un total de 132 matchs sous les couleurs mancuniennes. L'ailier a inscrit 22 buts et délivré 34 assists. Lors du précédent exercice, il a réalisé une bonne saison, marquant huit buts et délivré 14 assists en 47 matchs. De telles statistiques, cela ne passe évidemment pas inaperçu et Manchester City a décidé de désormais lui octroyer sa confiance pour un contrat jusqu'à l'été 2031.

Jérémy Doku est honoré de prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2031

Une fierté pour le joueur belge de 24 ans : "C’est un privilège, franchement. C’est un honneur de jouer dans un club comme ça."

Dès son arrivée en Angleterre, il voulait prouver qu'il méritait sa place dans une telle équipe : "Quand je suis venu, mon premier objectif, c’était juste de montrer à tout le monde que je méritais d’être ici. Parce que je ne pensais pas que le monde entier me connaissait. Je voulais juste montrer : 'Regardez, je ne suis pas ici par chance, je mérite d’être ici.'"



"Et maintenant, avoir signé un nouveau contrat et peut-être rester jusqu’à mes 29 ans, c’est incroyable", a-t-il conclu. Une prolongation qui témoigne de la confiance que lui accorde Manchester City. Le Diable Rouge entend désormais poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap.