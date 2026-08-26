"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"C’est un privilège" : Jérémy Doku ne cache pas sa fierté
Photo: © photonews
Deviens fan de Manchester City! 975

Jérémy Doku a récemment prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'au 30 juin 2031. Le Diable Rouge, arrivé dans le club anglais en août 2023, est évidemment ravi de poursuivre son aventure chez les Sky Blues. Dans une interview accordée à Play Sports, il s'est exprimé sur l'extension de son contrat.

En août 2023, Jérémy Doku débarquait de Rennes pour 60 millions d'euros. Il franchissait ainsi le plus grand cap de sa carrière en rejoignant l'une des plus grandes formations au monde. Près de trois ans plus tard, le constat est le suivant : Jérémy Doku a convaincu la formation anglaise et s'est véritablement imposé.

Il comptabilise un total de 132 matchs sous les couleurs mancuniennes. L'ailier a inscrit 22 buts et délivré 34 assists. Lors du précédent exercice, il a réalisé une bonne saison, marquant huit buts et délivré 14 assists en 47 matchs. De telles statistiques, cela ne passe évidemment pas inaperçu et Manchester City a décidé de désormais lui octroyer sa confiance pour un contrat jusqu'à l'été 2031.

Jérémy Doku est honoré de prolonger son contrat avec Manchester City jusqu'en 2031

Une fierté pour le joueur belge de 24 ans : "C’est un privilège, franchement. C’est un honneur de jouer dans un club comme ça."

Dès son arrivée en Angleterre, il voulait prouver qu'il méritait sa place dans une telle équipe : "Quand je suis venu, mon premier objectif, c’était juste de montrer à tout le monde que je méritais d’être ici. Parce que je ne pensais pas que le monde entier me connaissait. Je voulais juste montrer : 'Regardez, je ne suis pas ici par chance, je mérite d’être ici.'"


"Et maintenant, avoir signé un nouveau contrat et peut-être rester jusqu’à mes 29 ans, c’est incroyable", a-t-il conclu. Une prolongation qui témoigne de la confiance que lui accorde Manchester City. Le Diable Rouge entend désormais poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Jérémy Doku

Plus de news

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

Des retrouvailles particulières avec le Standard : "C'est le pire rendez-vous de la saison pour moi"

19:00
Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025 Analyse

Dennis Ayensa OUT, Andi Zeqiri IN au Standard ? Voici ce qui permet le retour du Suisse, trop cher en 2025

18:30
Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

Dossier bouclé : le transfert de Parfait Guiagon est enfin officiel

18:01
Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

Le mercato est loin d'être terminé au KRC Genk : voici ce qui pourrait encore bouger

17:30
Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

16:24
OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge

16:00
OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

15:40
L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

L'UEFA va lever sa menace de boycott de la Coupe du monde

15:07
2
Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard Analyse

Pourquoi maintenant et pour une si faible indemnité ? Les raisons du départ de Dennis Ayensa du Standard

15:00
L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

L'Olympic Charleroi veut apprendre de ses erreurs et se reconnecter à son public

14:30
"Je veux faire encore mieux cette saison" : Jérémy Doku est ambitieux pour le nouvel exercice

"Je veux faire encore mieux cette saison" : Jérémy Doku est ambitieux pour le nouvel exercice

25/08
Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa

13:42
1
Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut Analyse

Nouvelles têtes, talents à suivre : c'est la reprise pour le SL16 FC, qui peut enfin regarder vers le haut

13:30
OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

OFFICIEL : une des sensations de la dernière Coupe du monde rejoint Manchester City

12:54
"Le problème aurait dû être résolu en direct" : Leekens réagit aux critiques de Doku sur les choix de Garcia

"Le problème aurait dû être résolu en direct" : Leekens réagit aux critiques de Doku sur les choix de Garcia

25/08
Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu

12:40
Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

Une nouvelle ère débute à Manchester City, Jérémy Doku est déjà conquis

25/08
Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo

12:00
La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

La première à domicile de Mark Van Bommel se fera à guichets fermés !

11:27
Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables

Avantage... Loïs Openda face à Romelu Lukaku : un match crucial pour les deux Diables

11:00
L'Antwerp a un nouvel adjoint : son parcours de joueur est très surprenant

L'Antwerp a un nouvel adjoint : son parcours de joueur est très surprenant

10:30
"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

"Ça change beaucoup un homme" : Jérémy Doku se confie sur sa nouvelle vie de papa

25/08
Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise

09:30
Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas

09:00
Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche

08:30
1
Yann Sommer pense déjà à l'après-Bruges et se lance dans un défi surprenant

Yann Sommer pense déjà à l'après-Bruges et se lance dans un défi surprenant

08:00
La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important

07:30
1
Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?

Pas question de le vendre : quel est le plan du Club de Bruges pour Romeo Vermant ?

07:00
Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes

Les derniers billets pour la Ligue des champions distribués : le Club de Bruges pourrait croiser ces équipes

06:30
Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

Aucun Diable Rouge, mais un ancien du Club de Bruges : voici le onze de l'année en Premier League

23:30
C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

C'est signé : le Sporting Portugal s'offre un talent de Malines pour plusieurs millions d'euros

23:53
Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

Lyon ou l'AS Roma ? Malick Fofana aurait fait son choix

23:33
OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

OFFICIEL : Nathan Saliba signe à Villarreal et Anderlecht touche un gros chèque

22:57
1
Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

Incroyable : fondé en 2017, ce club va jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire

22:33
Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG

Un concurrent de moins pour Mika Godts ? Un gros départ se prépare au PSG

22:00
OFFICIEL : le RWDM Brussels recrute un défenseur formé à Marseille

OFFICIEL : le RWDM Brussels recrute un défenseur formé à Marseille

21:35

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Arsenal Arsenal 3-0 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 2-0 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 2-1 Sunderland Sunderland
Everton Everton 2-0 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-0 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 4-0 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 2-1 Bournemouth Bournemouth
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Liverpool Liverpool
Fulham Fulham 2-3 Chelsea Chelsea

Dernières réactions

tede tede a propos de Encore deux ans en tribune s'il le faut : pourquoi Bruges n'arrive pas à se débarrasser de Gustaf Nilsson El Malvario El Malvario a propos de La Belgique ou le Ghana ? Jesse Bisiwu pourrait bientôt devoir faire un choix important Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Le Standard va perdre un cadre, qui s'envole pour la Turquie ! JoBg JoBg a propos de Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges pourrait jouer un très mauvais tour à un club anglais Pogi Pogi a propos de Charleroi veut se renforcer avec le prêt d'un espoir du football français Sead08 Sead08 a propos de Un mauvais week-end pour l'arbitrage : Jonathan Lardot critique plusieurs décisions JoBg JoBg a propos de C'est fait pour Nathan Saliba : voici l'indemnité que va récupérer le Sporting d'Anderlecht Union 60 Union 60 a propos de L'Union Belge annonce une fin de collaboration de plus à l'aube de l'ère Van Bommel Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Kompany lui avait passé un savon : un jeune talent du Bayern va signer au Club de Bruges Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved