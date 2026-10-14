Le rendez-vous est pris : Jan Vertonghen va rechausser les crampons cet automne !

Scott Crabbé, journaliste football
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Le rendez-vous est pris : Jan Vertonghen va rechausser les crampons cet automne !
Photo: © photonews
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Voilà un peu plus d'un an que Jan Vertonghen a raccroché les crampons. Mais il reste très actif et va d'ailleurs mettre les bouchées doubles pour son retour sur le terrain prévu à la mi-novembre. Il sera en effet à l'affiche d'un match des légendes de l'Ajax.

Depuis la fin de sa carrière de joueur, Jan Vertonghen est un retraité des plus actifs. La saison dernière, il a d'ailleurs effectué un stage à l'Union Belge, suivant Vincent Mannaert dans tous ses faits et gestes dans le cadre de la formation UEFA "Master for International Players".

Jan Vertonghen bientôt de retour à Amsterdam

Des affaires financières et juridiques au marketing et à l’organisation, Sterke Jan a épluché tous les départements de la fédération pour mieux préparer sa reconversion.

Mais l'appel du terrain n'est jamais bien loin. Si bien que le recordman du nombre de sélections avec les Diables Rouges rechaussera les crampons au mois de novembre. A Amsterdam, les trêves internationales sont l'occasion de voir des légendes de l'Ajax en activité. Une habitude également courante dans les grands clubs de Premier League, beaucoup moins en Belgique.

En bonne compagnie à la Johan Cruijff ArenA

Vertonghen sera donc pour la première fois de la partie lors du match de charité des légendes amstellodamoises le dimanche 15 novembre prochain. Il partagera notamment la vedette avec d'anciennes gloires du club comme Patrick Kluivert, Jari Litmanen, les frères De Boer, Wesley Sneijder, Rafael Van der Vaart, Urby Emanuelson ou encore Ryan Babel.

Un retour aux sources pour celui qui a quitté Anvers pour Amsterdam à ses 16 ans, pour devenir une véritable icône des Lanciers. Vertonghen compte pas moins de 220 rencontres sous le maillot de l'Ajax (avec tout de même 28 buts et 11 assists à la clé), contribuant à deux titres de Champion et deux Coupes des Pays-Bas. Il avait d'ailleurs été élu joueur de l'année en 2012. Reste à savoir s'il reviendra avec son trashtalk habituel pour un match de charité.

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