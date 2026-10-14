Cela pourrait bien faire la différence demain : enfin une bonne nouvelle pour l'Union contre la Real Sociedad

Scott Crabbé, journaliste football
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Cela pourrait bien faire la différence demain : enfin une bonne nouvelle pour l'Union contre la Real Sociedad
Photo: © photonews

Ces derniers mois, l'Union Saint-Gilloise avait déjà joué ses matchs européens à domicile à Anderlecht et à Ostende, la voici désormais de retour à Louvain. Les joueurs ont eu droit à leur séance d'entraînement à Den Dreef cette après-midi, avant la conférence de presse de David Hubert.

Après avoir partagé contre Louvain dimanche, l'Union Saint-Gilloise retrouve la cité universitaire pour y accueillir la Real Sociedad demain soir. La salle de presse de Den Dreef, David Hubert la connait bien ; il la fréquentait toutes les deux semaines en début de saison passée lorsqu'il était l'entraîneur d'OHL.

Un an plus tard (il a fêté cet anniversaire à la tête de l'Union mardi), c'est pour préfacer une rencontre d'Europa League qu'il s'y est représenté pour la première fois. Il aurait forcément voulu le faire dans un contexte plus favorable : son équipe fait face à une litanie de blessés et de suspendus.

David Hubert pour imiter le match d'il y a deux ans avec Anderlecht ?

Mais Hubert n'a pas voulu s'apitoyer sur son sort, que du contraire. "Je ne vais parler que des joueurs disponibles. Il n'y a aucun changement concernant les blessés, donc il n'y a pas de questions à se poser à ce sujet", a-t-il d'emblée prévenu, cité par La Dernière Heure.

Face à la Real Sociedad, l'Union voudra faire contre mauvaise fortune bon coeur : "On va aborder cette confrontation sans peur et avec de l'ambition. C'est comme ça qu'on s'est déplacés à Plzeň et c'est ce qu'on fera demain, ainsi que lors de tous les matchs suivants. L'objectif sera d'aller chercher les trois points", poursuit Hubert, qui peut se targuer d'avoir déjà battu les Basques chez eux avec Anderlecht, notamment grâce à une splendide reprise de volée de Théo Leoni.

Lire aussi… L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

Mateo Biondic finalement bien disponible

Pour refaire le coup, il faudra sortir un grand match : "C'est une formation espagnole qui sait jouer au football et qui dispose de bonnes individualités. Elle possède plusieurs possibilités de rotation, avec différents joueurs susceptibles d'être alignés. On s'est préparés à ces différentes éventualités du mieux possible".

Dans son infortune, l'Union enregistre toutefois une bonne nouvelle : Mateo Biondic, incertain pour la rencontre suite à son absence à l'entraînement d'hier, est de retour à 100%. Il était sur la pelouse de Den Dreef cette après-midi et est apte à débuter.

Avec cette issue favorable, David Hubert devrait pouvoir disposer de...deux joueurs de son noyau A sur le banc, le reste de la sélection sera complété par des U23. À l'image du jeune Dennis Egel, qui a disputé ses premières minutes contre Louvain.

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