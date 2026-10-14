Interview Une rotation au Standard pour la Croky Cup ? Vincent Euvrard est très clair avant l'entrée en lice des Rouches

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Une rotation au Standard pour la Croky Cup ? Vincent Euvrard est très clair avant l'entrée en lice des Rouches
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À un peu plus de quarante-huit heures de l'entrée en lice du Standard en Coupe de Belgique contre Dender, Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi. Le T1 des Rouches a notamment donné de bonnes nouvelles concernant Josué Homawoo, mais ne sait pas encore s'il pourra compter sur Andi Zeqiri, incertain.

Deux jours avant son entrée en lice en Coupe de Belgique contre son ancien club, Dender, Vincent Euvrard s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi. Le T1 des Rouches a débuté par un traditionnel point sur l'infirmerie.

"Mohamed El Hankouri est toujours blessé. Josué Homawoo est évidemment toujours absent, mais il revient au club début novembre. Il arrive dans la phase finale de sa revalidation", a déclaré Vincent Euvrard, sans préciser que le défenseur togolais aura encore besoin de plusieurs semaines avant de revenir dans le groupe.

Petite alerte pour Andi Zeqiri

Pas d'autre blessure notable à signaler dans le noyau, mais après sa première montée au jeu depuis son retour au Standard lors du choc wallon, Andi Zeqiri n'est pas certain de pouvoir enchaîner contre Dender.

"Andi Zeqiri a une petite alerte musculaire à un endroit atypique, le péroné. Ce n'est normalement pas très grave, mais il ne s'est pas entraîné aujourd'hui et on va tester demain. C'est quelque chose qui devrait durer trois ou quatre jours. Mais il pourrait tout de même être dans la sélection pour le match si ça va demain. C'est un petit point d'interrogation."

Vincent Euvrard veut la qualification, peu importe la manière

Tout le reste du noyau est disponible pour défier les anciens pensionnaires de D1A. "C'est un match clé, parce qu'on doit impérativement se qualifier. Même si on avait fait 9/9 et qu'on était dans le Top 3, le match ne serait pas moins important. Tu es le Standard, à domicile, et avec tout le respect pour Dender, tu dois te qualifier. Mais le premier tour de la Coupe de Belgique n'est jamais facile, Dender va jouer sa vie et n'aura rien à perdre", a prévenu Vincent Euvrard.

"Je ne sais pas combien de clean-sheets ils ont réalisés depuis le début de la saison et ils restent sur cinq ou six victoires de suite. Ils ont des qualités, mais peu importe la manière, tu dois passer. L'année de son doublé, l'Antwerp s'est qualifié aux tirs au but lors de son premier tour à Beveren. Il y a beaucoup de cas comme ça lors de ces premiers tours, mais il faut se qualifier."

D'autant que la Coupe de Belgique pourrait être le seul moyen pour le Standard de se qualifier pour la Coupe d'Europe, vu le retard déjà accumulé en championnat. "J'espère qu'il y a une pression supplémentaire après ce 0/9. C'est peut-être une pression qui va nous pousser vers un niveau supérieur. On est dans un club où il y a toujours de la pression, mais c'est à nous de la gérer pour aller chercher des performances."

Pas de rotation au Standard contre Dender

Pas question donc, dans la tête du T1 des Rouches, d'effectuer une quelconque rotation. "Non, pour différentes raisons. Déjà, il faut faire attention quand on fait trop de rotations. Ensuite, même une autre dynamique ne permettrait pas de perdre la stabilité. La Coupe est différente des autres années et le premier tour ne tombe pas en pleine semaine. Quand tu joues dimanche, puis mercredi, puis samedi, un match peut affecter l'autre", a expliqué l'entraîneur du Standard.

"Ici, ce sont des semaines complètes. On va jouer dimanche, puis vendredi, puis dimanche. Et on revient d'une longue trêve. On a donc perdu du rythme de compétition, qu'on a retrouvé contre Charleroi. Et on pourrait le reperdre en cas de nouvelle rotation totale. Le choix serait fait pour mettre la meilleure équipe possible pour commencer le match, en sachant que les entrants auront une grande importance, surtout si on doit jouer 120 minutes ou disputer une séance de tirs au but. Tout le noyau est à disposition, c'est hyper important", a conclu Vincent Euvrard.

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