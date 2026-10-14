Plus d'un an sans jouer : un ancien taulier de l'Union revient de l'enfer

Scott Crabbé, journaliste football
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Plus d'un an sans jouer : un ancien taulier de l'Union revient de l'enfer
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Pour beaucoup de suiveurs du football belge, Hoffenheim est désormais associé à Nathan De Cat. Mais du côté de l'Union Saint-Gilloise, on y jette aussi un coup d'oeil pour prendre des nouvelles de Koki Machida. Le défenseur japonais a connu un véritable enfer pour sa première saison mais voit enfin le bout du tunnel.

Un an avant Nathan De Cat (qui ne compte pas la moindre minute de jeu sur les trois derniers matchs de Bundesliga), Hoffenheim était déjà venu piocher dans le marché belge en signant Koki Machida pour un peu moins de cinq millions d'euros. 

Prêt à faire le grand saut vers l'Allemagne

Avec ce transfert, c'est l'une des coqueluches du Parc Duden qui est partie sous d'autres cieux. Machida était notamment entré dans l'histoire en marquant le seul but de la finale de la Coupe de Belgique 2024 contre l'Antwerp, le premier trophée du club depuis sa remontée en D1A.

L'été passé, l'international est parti sur un titre de champion de Belgique. Mais en Allemagne, tout s'est écroulé : Machida a été victime d'une rupture du ligament croisé alors qu'il disputait son tout premier match de Bundesliga. Sa saison était déjà terminée au mois d'août.

Patience et persévérance

Cet été a été celui de son lent retour à la compétition. Pas encore totalement apte au début de la saison, il a d'abord dû passer par une mi-temps avec les U23 au début du mois de septembre. Mais face aux mauvais résultats (Hoffenheim est avant-dernier de Bundesliga avec 3 points sur 15), il a été réintégré dans le onze plus vite que prévu, après une première montée au jeu, et a ainsi disputé les deux derniers matchs comme titulaire.

Des moments forts pour le joueur, très ému lorsque les supporters ont scandé son nom à son retour, après plus d'un mois d'absence. Il doit désormais aider les siens à se sauver face...à son ancien entraîneur à l'Union, Alexander Blessin, parachuté comme nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach, surprenante lanterne rouge.

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