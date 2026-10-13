Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège

Outre la victoire du Club de Bruges sur la pelouse de l'Inter, la grosse surprise de la soirée est venue du côté de Stavanger, où le Viking a accroché le Bayern Munich de Vincent Kompany au terme d'un spectaculaire 3-3. Arsenal, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone l'ont emporté alors que le Naples de Kevin De Bruyne a l connu la défaite.

Viking Stavanger - Bayern Munich 3-3

Le petit poucet norvégien a donc été proche de faire tomber l'ogre bavarois. Les locaux menaient 2-0 à la mi-temps après des buts de Stensness et Christiansen. Lors du deuxième acte, Kane s'offrait un doublé dont un pénalty avant que Luis Diaz ne donne l'avance pour la première fois du match aux hommes de Vincent Kompany. Tout était-il revenu à la normale dans le meilleur des mondes ? Olise voyait rouge après deux jaunes à un quart d'heure de la fin et le Viking égalisait au bout du suspense à la 90e grâce à son défenseur Herman Johan Haugen. Le football qu'on aime.

Arsenal - Lille 3-0

Les Nordistes, avec Nathan Ngoy en défense, auront tenu une heure avant de s'écrouler en sept minutes. Timber (64e), Eze (67e) et Saka (71e) douchaient les "Dogues". Notons que Christos Tzolis ne figurait pas dans le groupe des "Gunners" pour cette rencontre.

Atlético de Madrid - Manchester United 2-0

L'émotion était palpable à Madrid où les "Colchoneros" ont rendu un bel hommage à la maman décédé de leur capitaine Koke, absent pour ce match. Ils ont pris l'avantage dès la première minute sur un tir de Pablo Barrios dévié par Heaven dans les cages de Senne Lammens. Lookman, à la 79e, servi par l'ancien gantois Jonathan David a scellé le suspense en inscrivant le deuxième but des hommes de Diego Simeone. Outre Lammens, Youri Tielemans était aligné d'entrée et a été remplacé à la 66e par un autre ancien d'Anderlecht, Joshua Zirkzee.

Galatasaray - FC Barcelone 1-4

Malmené en première mi-temps, le Barça est rentré au vestiaire avec un flatteur 1-1. Batrakov a ouvert le score pour le "Gala" avant que Yilmaz ne voit le deuxième but turc être annulé. Deux minutes avant la pause, Cancelo remettait les deux équipes à égalité. Le Barça se montrera plus concret lors du deuxième acte en signant trois buts : Lopez à la 50e, Gordon à la 53e et Adeyemi à la 65e.

RB Leipzig - PSV 1-0

Maarten Vandevoordt a arrêté un pénalty d'Ivan Perisic à la 34e et Brajan Gruda a inscrit le seul but du match pour les Allemands à un quart d'heure de la fin. Si Banzuzi et Nusa, que l'on a connu respectivement à OHL et au Club de Bruges, étaient titulaire, notre compatriote Johan Bakayoko n'a pas décollé du banc, une nouvelle fois. Même sort pour le jeune Noah Fernandez du côté néerlandais, alors qu'il est quand même plus souvent utilisé en championnat.



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Villarreal - Napoli 3-1

Naples avec Kevin De Bruyne, qui a pris un carton jaune, a bu la tasse contre un "Sous-Marin Jaune" plus habitué aux grandes profondeurs. Pourtant, les "Partenopei" avaient profité d'une phase arrêtée pour prendre l'avantage dès la 8e grâce à son défenseur central Amir Rrahmani. Mais Villarreal allait torpiller la bande à Allegri en seulement trois minutes.

L'ancien Serésien Georges Mikautadze égalisait à la 23e avant que Santiago Mouriño ne donne l'avantage aux Espagnols à la 26e. C'est Tani Oluwaseyi qui donnera définitivement la victoire au "Sous-Marin Jaune" à la 86e minute de jeu.

Notons que l'ancien Anderlechtois Nathan Saliba, malgré les quelques cheveux perdus lors d'un duel avec Vinicius Jr à l'occasion de la dernière joute de Liga contre le Real Madrid, a joué toute la rencontre et pris un carton jaune.