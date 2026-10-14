"Comme contre le Real Madrid" : la presse italienne sous le choc après la victoire de Bruges à Milan

L'Inter se réveille groggy par sa défaite contre le Club de Bruges. Et pourtant, plusieurs signaux d'alertes étaient déjà perceptibles avant la rencontre. La presse italienne les rappelle désormais avec plus d'importance encore.

Un chef d'oeuvre de plus du Club de Bruges dans la cour des grands : si le football belge a vécu l'un de ces grands soirs sur la scène européenne, le football italien grimace après un nouveau camouflet. L'Inter, pourtant fier représentant de la botte avec deux finales de C1 en quatre ans, est désormais en fâcheuse posture après ce 0 sur 6 contre le Real Madrid (défaite 2-1) et ce nouveau revers contre les Brugeois.

Depuis le départ de Simone Inzaghi, les lendemains européens sont plus difficiles. "Pour Cristian Chivu, c'est la septième défaite lors de ses huit derniers matchs de Ligue des Champions. Une quatrième défaite consécutive après Bodo (2) et le Real Madrid. Milan semble être dans la province de Houston : il y a clairement un problème", écrit la Gazzetta dello Sport.

Bruges a sorti sa tenue de gala...et son bleu (et noir) de chauffe

S'imposer en Lombardie n'en reste pas moins un exploit : l'Inter est champion d'Italie en titre et était invaincu à domicile depuis le mois de février et cette fameuse défaite contre Bodø. "Le Club de Bruges s'est montré clinique et a profité des erreurs défensives habituelles des Nerazzurri et de leur manque d'espace, un problème qui ressurgit parfois".

"Le plan de jeu de l'Inter était le même que d'habitude : trois occasions dans le premier quart d'heure pour tenter de prendre immédiatement l'ascendant, comme face à Parme. Les Belges, avec une défense à quatre composée exclusivement de défenseurs formés à Bruges, suivaient scrupuleusement la stratégie de Gilardino : écarter les deux défenseurs centraux, faire reculer Vanaken, puis relancer le jeu", poursuit la Gazzetta.

Mais la rencontre rappelle à la presse locale un autre match, la dernière défaite en date. "Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné, en partie parce que les Nerazzurri ont reproduit le même schéma que contre le Real Madrid et ont de nouveau laissé La Scala sous tension : ils se sont procuré plusieurs occasions mais concédé l'ouverture du score. Exactement comme au Bernabéu".



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Nicolò Tresoldi, star de la soirée

Impossible de passer à côté du match de Nicolò Tresoldi, auteur d'un triplé retentissant. Entre son amour pour l'AC Milan et ses hésitations concernant la sélection dont il défendra les couleurs, l'histoire était forcément écrite avec un grand H.

"Le penalty est un de ces moments où responsabilité et personnalité se conjuguent. À 22 ans, il choisissait de marquer pour la première fois à San Siro, débloquant la situation d'une frappe imparable dans la lucarne. Un droitier irrésistible. Son père, Emanuele, avait joué ici à trois reprises – deux fois avec l'Atalanta et une fois avec Castel di Sangro – et son fils a immédiatement marqué les esprits", remarque la Gazzetta.

La qualification directe de l'Inter déjà compromise

Le Corriere della Sera surenchérit, constatant la mauvaise posture des Nerazzurri au classement : "Quand on joue pour voir qui marque le plus, en défendant comme dans un tournoi de bar, il est toujours difficile de faire des calculs, des plans et des pronostics. Même la barre des 16 points pour atteindre les huitièmes de finale sans passer par les barrages, fixée par Chivu, semble maintenant trop haute pour cet Inter à la défense fragile".

La situation est difficile à avaler après les campagnes européennes de ces dernières années. "Cela se manifeste contre les grosses équipes, mais aussi contre Bodø et Bruges , la fière classe moyenne de la compétition, avec un cinquième de la masse salariale de l'Inter".