Un ancien serial buteur de Pro League, un stade cher à Lukaku : cinq choses à savoir sur le Dinamo Zagreb

Ce jeudi, le RSC Anderlecht se rend au Dinamo Zagreb pour le deuxième match de sa campagne d'Europa League. Une rencontre très importante après que les Mauves aient perdu leur premier match, à la maison contre l'Olympique Lyonnais. Le Dinamo n'a pas non plus droit à l'erreur.

Une équipe dans une forme hésitante

Le Dinamo Zagreb est actuellement 3e du championnat de Croatie - à trois points du leader, le Hajduk Split, mais avec un match en retard à rattraper. Cela reste une entame de saison mi-figue mi-raisin pour un club qui a survolé la saison précédente, et a été sacré champion de Croatie avec 18 points d'avance sur son dauphin. Ce dauphin, c'était justement le Hajduk Split, où le Dinamo s'est incliné le week-end passé (2-1), dans des conditions difficiles (voir vidéo).

☔️ En Croacia no suspenden un partido si caen 4 gotas. El Hajduk Split vs Dinamo Zagreb de ayer. Vía @jordicarreras77 https://t.co/lY7rF2Q1PD — GRADA B pro (@GradaBpro) October 11, 2026

C'était la deuxième défaite de la saison pour l'adversaire des Mauves, et la deuxième en trois matchs de championnat après celle, plus sévère, à Osijek (4-2), 4e au classement. La victoire étriquée dans le derby face au Lokomotiva (3-2) et le partage décevant à l'Hapoel Beer-Sheva en ouverture de la phase de ligue d'Europa League le confirment : ce Dinamo Zagreb-là n'est pas vraiment en confiance.

Le Dinamo Zagreb, tyran du championnat croate

Pourtant, il en faut plus pour craindre que l'hégémonie du GNK Dinamo Zagreb - son nouveau nom officiel depuis 2011, modifié à l'occasion du centenaire du club - prenne fin. Car le club de la capitale est de loin le club le plus titré de Croatie, avec 26 titres de champion national auxquels on peut ajouter 9 titres de champion de Yougoslavie (dont le tout premier de l'histoire, en 1923).

Depuis 2018, le titre de champion n'a échappé qu'une seule fois au Dinamo Zagreb : c'était en 2025, Rijeka étant sacré avec le même nombre de points, mais un meilleur bilan en confrontations directes. C'était déjà Rijeka qui, en 2017, avait mis un terme à une incroyable série de 11 titres consécutifs pour le Dinamo Zagreb !



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Un nom familier, et un ancien buteur de l'AS Eupen

Deux noms ressortent en jetant un oeil au noyau du GNK Dinamo sur Transfermarkt. Le premier est celui de Noah Nsoki - qui n'est cependant pas qualifié pour l'Europa League. Il s'agit du cousin de l'ancien défenseur du Club de Bruges Stanley Nsoki, lui aussi formé au PSG mais ailier gauche, arrivé cet été mais qui ne s'est pas encore imposé en Croatie.

L'autre, c'est bien sûr Smail Prevljak (31 ans), l'ancien serial buteur de l'AS Eupen, qui avait signé au NK Istra en 2025 pour se relancer après un passage mitigé au Hertha Berlin. Quinze buts en 34 matchs plus tard, Prevljak rejoignait le Dinamo Zagreb cet été, et il compte 4 buts en 8 matchs cette saison. En Belgique, il en avait 42 en 99 rencontres pour les Pandas, et de nombreux clubs de D1A le suivaient de près - dont... Anderlecht, en 2023, à en croire la presse bosnienne à l'époque. Il faut dire que Prevljak avait notamment claqué un doublé en 2021 face aux Mauves pour offrir la victoire à Eupen.

Un attaquant suivi par le top européen

Mais si le RSCA doit se méfier de Smail Prevljak, c'est un autre attaquant qui fait tourner les têtes en ce début de saison au Dinamo Zagreb : Dion Beljo (24 ans). L'international croate (4 caps, un but) est intenable avec 10 buts en 7 matchs de championnat, 12 en 13 matchs toutes compétitions confondues assortis de 6 passes décisives.

🚨 Manchester United, Tottenham Hotspur and Everton are tracking Dinamo Zagreb striker Dion Beljo ahead of January. All three clubs have recently checked on the 24-year-old, while Brentford have also been monitoring his progress. Beljo has scored 12 goals in his last 14 games, including 10 in seven league appearances. (Source: @TEAMtalk)— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2026

Evalué à 15 millions d'euros par Transfermarkt, Dion Beljo a inscrit 50 buts en 61 matchs depuis sa signature au Dinamo Zagreb en provenance d'Augsbourg, où il n'avait pas percé. Il devrait bientôt recevoir une nouvelle chance dans un grand championnat : à en croire teamTALK, Beljo serait suivi par plusieurs clubs anglais en vue du mercato de janvier.

Le Stade Maksimir, grand souvenir pour le football belge

Ce match entre le Dinamo Zagreb et le RSC Anderlecht se déroulera bien sûr dans une enceinte devenue légendaire en Belgique : le Stade Maksimir. C'est là, le 11 octobre 2013 (il y a donc 13 ans presque jour pour jour !), que Romelu Lukaku avait inscrit un doublé contre la Croatie, pour une victoire 1-2 qui envoyait la Belgique à la Coupe du Monde 2014. Une première depuis 2002.

En juin dernier, la Belgique a préparé sa Coupe du Monde 2026 en Croatie, et Lukaku a de nouveau fait trembler les filets avant de s'envoler pour les États-Unis... mais le Stade Maksimir était alors indisponible, frappé par un tremblement de terre, et le match avait été délocalisé à Rijeka. Ce jeudi, c'est bien là où leur "ket" Romelu a écrit l'histoire que les Mauves se déplaceront.