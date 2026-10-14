Disponibles pour le match à Zagreb ? Trois retours attendus à l'entraînement d'Anderlecht

Anderlecht s'est entraîné une dernière fois sur le sol belge ce matin avant de décoller pour la Croatie, où l'attend un déplacement au Dinamo Zagreb. La première séance du jour a été marquée par la présence de trois joueurs incertains.

A l'heure d'écrire ces lignes, l'avion anderlechtois est en train d'entamer sa descente vers l'aéroport de Zagreb, que la délégation mauve devrait atteindre pour 16h20. Vitor Bruno a quelque peu bousculé les habitudes de la maison en instaurant encore une séance d'entraînement à Neerpede la veille du match.

C'était donc ce matin. Avec à la clé quelques renseignements précieux. Dont la présence de Giulian Biancone, incertain pour la rencontre.

Le retour de Biancone se rapproche

Le défenseur français s'était blessé lors du déplacement à Malines il y a un mois. Se remettant d'une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, il n'était pas encore en mesure de figurer dans la sélection contre le Cercle de Bruges le week-end dernier.

Sa présence à la session matinale n'implique pas forcément qu'il sera titulaire demain mais est une bonne nouvelle dans l'optique de son retour à la compétition. Car le défenseur autrefois lancé par Thierry Henry à Monaco apporte beaucoup à la défense anderlechtoise et a manqué à l'équipe depuis un mois.

Omobamidele et Llansana disponibles ?

Autres incertains pour le match de demain soir, Andrew Omobamidele et Enric Llansana étaient eux aussi présents. Ils étaient tous deux forfaits contre le Cercle de Bruges, ce qui avait notamment conduit à la première titularisation en équipe fanion du jeune Kaïs Barry, fils de l'ancien gardien Copa Boubacar.



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Si la rencontre au Stade Maksimir de Zagreb devrait arrivertrop tôt pour eux, le match de Coupe au Beerschot prévu dimanche soir pourrait leur permettre de reprendre du rythme. Le noyau mauve s'entraînera d'ailleurs une dernière fois dans la capitale croate vendredi, en prévision de ce seizième de finale au Kiel. Notons qu'Ilias Koutsoupias est également du voyage, bien qu'absent de la liste européenne.