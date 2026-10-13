"Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution
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L'ancien président du Standard de Liège, Roland Duchâtelet, a donné son avis sur la VAR, qui fait encore débat chaque week-end en Pro League. L'homme de 79 ans voit beaucoup de positif dans ce système et pense qu'il a amélioré le niveau de l'arbitrage, malgré les critiques à son encontre. Il pense également que l'intelligence artificielle jouera prochainement un rôle très important dans l'arbitrage.

Une chose est certaine : la VAR n'a pas gommé les erreurs d'arbitrage. Malgré l'assistance vidéo, certaines erreurs sont toujours constatées et de nombreux débats sont créés. Encore dimanche en Pro League, le Standard de Liège s'est senti lésé de ne pas obtenir un penalty en fin de match contre Charleroi.

Roland Duchâtelet défend la VAR 

"Il faut tenir compte aussi du style d’arbitrage qui est différent selon le pays. Les erreurs techniques sont encore trop importantes mais le niveau de l’arbitrage est nettement meilleur qu’avant l’existence du VAR. Pour moi, le recours au VAR diminue les risques de corruption. Erreur ou malhonnêteté, on ne peut plus se permettre autant qu’avant", a expliqué Roland Duchâtelet au micro de nos confrères de Sudinfo.

L'ancien président du Standard sait qu'il y a aussi l'aspect humain : "Mais il est évident que l’aspect humain joue toujours un rôle prépondérant. Avoir quelques minutes de VAR pendant un match n’est pas un problème à mes yeux mais on ne souhaite pas non plus en arriver à une dizaine de minutes. Il existe toujours des discussions et des polémiques, on ne peut pas et on ne doit pas les exclure. Il est d’ailleurs heureux qu’on ne fasse pas rejouer un match sauf rares exceptions."

"J’ai applaudi à deux mains les règles appliquées lors de la dernière Coupe du monde où on s’est attaqué aux simulateurs", a-t-il ajouté.

L'intelligence artificielle bientôt au service de la VAR ?


Roland Duchâtelet pense que l'intelligence artificielle jouera bientôt un rôle très important dans l'arbitrage : "Dans 10 ans au maximum, le VAR sera dirigé par l’IA. Évidemment, cela va nécessiter un certain développement mais on peut facilement envisager à terme une banque de données de différentes phases sur lesquelles l’IA va pouvoir se baser pour comparer avec une situation donnée et suggérer la décision à prendre."

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