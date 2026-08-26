OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern

C'est officiel, João Palhinha quitte le Bayern Munich et rejoint Benfica, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2030. Vincent Kompany perd ainsi l'un de ses joueurs. La saison dernière, le Portugais avait été prêté à Tottenham par le Bayern.

João Palhinha avait rejoint le Bayern à l'été 2024 en provenance de Fulham. Il avait signé un contrat jusqu'en juin 2028. Il a cependant réellement disputé une seule saison au Bayern.

C'était lors de l'exercice 2024-2025. Il avait disputé 25 matchs toutes compétitions confondues lors de sa première saison en Bavière avant de partir en prêt à Tottenham la saison suivante et désormais à Benfica.

Les mots de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern

Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, s'est exprimé sur ce départ : "Nous avons discuté ouvertement de la situation de João Palhinha avec lui et avons trouvé une solution qui convenait à toutes les parties. Il a décidé de poursuivre sa carrière dans son pays natal. Nous le remercions pour son passage au FC Bayern et lui souhaitons le meilleur pour la suite."

João Palhinha ne faisait plus partie des plans du Bayern pour cette saison. La meilleure solution était alors de lui trouver une porte de sortie, chose qui a été faite.

Le montant du transfert du joueur vers Benfica est estimé à 14 millions d'euros plus cinq millions de bonus. Sa valeur a fortement chuté puisqu'en 2024, il avait rejoint les Bavarois pour 51 millions d'euros. Le club allemand n'a ainsi pas fait une bonne affaire sur ce dossier.





Des attentes élevées à Benfica

Le milieu défensif est désormais prêt pour son nouveau défi et sait que de grandes attentes sont placées en lui et le club : "Les attentes sont très élevées, comme nous le savons tous, lorsqu’on représente Benfica. Désormais, je suis là pour aider et tout donner pour le club. Je ne doute pas que toute la structure et tous les supporters aspirent également à remporter des titres."