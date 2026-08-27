Arthur Theate va quitter Francfort ! Domenico Tedesco veut griller la concurrence

Arthur Theate entame sa troisième saison à Francfort. Mais le Diable Rouge n'y restera pas, malgré encore trois ans de contrat. Plusieurs candidats se démarquent pour l'accueillir, dont Bologne, entraîné par un certain Domenico Tedesco.

Alors qu'Arthur Theate avait la bougeotte en début de carrière, au point de changer de club chaque été, le voici qui commence petit à petit à se stabiliser : après deux ans au Stade Rennais, le Liégeois a également livré deux saisons pleines à Francfort.

Contrairement à un Nicolas Raskin ou à un Wout Faes, Theate n'apparaît pas parmi les Diables pour qui un transfert dans les derniers jours du mercato apparaît obligatoire. Pourtant, L'Equipe confirme que notre compatriote quittera bien l'Eintracht dans les prochains jours.

L'Atletico refoulé, Theate vers la Serie A ou la Premier League ?

Seule sa destination demeure encore inconnue. Ces derniers jours, l'Atletico Madrid a tenté sa chance avec un prêt avec option d'achat pratiquement obligatoire à 16 millions d'euros, mais la proposition des Colchoneros a été refusée par les dirigeants teutons.

Plus récemment, ce sont Bologne et Nottingham Forest qui ont frappé à la porte. Le club italien aurait une longueur d'avance dans le dossier. Cela permettrait à Theate de revenir dans un environnement qu'il connaît bien pour y avoir déjà évolué lors de la saison 2021/2022 pour sa première expérience à l'étranger, dans la foulée de sa révélation à Ostende.

Bologne avait réussi une belle opération financière, achetant Theate pour un peu plus de six millions, avant de le vendre à Rennes pour plus du triple.





Des retrouvailles avec Domenico Tedesco ?

Cela lui permettrait également de retrouver Domenico Tedesco, qui a pris l'équipe en charge cet été. Si c'est Roberto Martinez qui l'a appelé la première fois chez les Diables, le reprenant notamment pour la Coupe du Monde 2022, c'est sous les ordres de Tedesco que Theate s'est imposé comme titulaire en sélection, tantôt comme défenseur central, tantôt comme arrière gauche. Notre ancien sélectionneur exploitera-t-il encore sa polyvalence en Serie A ? Réponse dans les prochains jours.