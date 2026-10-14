Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros
Photo: © photonews

Quel scénario fou ce mercredi soir à Milan. Le Club de Bruges a totalement pris de court l'Inter Milan et s'est offert une spectaculaire victoire (3-4) lors de laquelle un homme, forcément, a fait parler de lui : Nicolò Tresoldi. Avec son triplé, l'attaquant germano-italien s'est présenté à un San Siro dont il rêve depuis qu'il est gamin.

"Nous espérons qu'en juin prochain, Nicolò se sentira à 51% italien et à 49% allemand" : ces mots, ce sont ceux de Roberto Mancini, le 23 septembre dernier, en conférence de presse à la veille d'Italie-Belgique. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra avait été interrogé par un journaliste belge au sujet de Nicolò Tresoldi, dont le choix de sélection tarde et laisse espérer à la fois l'Italie et l'Allemagne.

Pour une bonne partie du public italien, l'engouement autour du buteur du Club de Bruges était peut-être difficilement compréhensible. S'il est né à Cagliari, Tresoldi évolue depuis ses 14 ans en Allemagne. Les transferts en provenance du Jan Breydel, ces dernières années, ont qui plus est laissé un souvenir assez amer à Milan, où ni Charles De Ketelaere ni Ardon Jashari n'ont convaincu. 

Nicolò Tresoldi a séduit l'Italie... et Bruges peut déjà se frotter les mains

Ce mardi, Milan a compris - et toute l'Italie avec elle. La presse transalpine ne parle presque que d'un homme (Yann Sommer et Carlos Forbs ayant aussi droit à leur part de louanges) : Nicolò Tresoldi, l'homme au patronyme si italien mais, à l'heure actuelle, plus proche de devenir international allemand, puisqu'il défendra les couleurs des Espoirs de l'Allemagne à l'Euro U21.

Tresoldi Nicolò
© photonews

On a pourtant l'impression que l'histoire est en train de s'écrire toute seule. Un gamin né en Sardaigne, supporter de l'AC Milan toute son enfance, dont le père clame qu'il refuserait probablement encore aujourd'hui un transfert à l'Inter... et qui claque un triplé face au Nerazzurri pour son premier match à San Siro ? À coup sûr, l'Italie a gagné des points ce mardi, et se rapproche de ces 51% tant espérés par Mancini. 

Et si c'est du 50-50 en ce moment entre Squadra et Mannschaft, un autre cinquante intéresse certainement un peu plus le FC Bruges : le plafond des 50 millions d'euros. Cet été, les Blauw & Zwart ont déjà fait exploser un plafond de verre dans le football belge en vendant Christos Tzolis pour 40 millions d'euros à Arsenal, et les débuts du Grec en Angleterre sont tellement brillants que personne n'a remis ce montant en cause.

Lire aussi… "Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration

Au petit jeu du mercato, on fait rarement machine arrière : the only way is up, et si vous trouvez les sommes dépensées actuellement dans le football démentielles, ne vous attendez pas à ce que la bulle explose de sitôt (si elle explose un jour). Oui, un jour, un club richissime viendra dépenser 50 millions d'euros pour un joueur de Jupiler Pro League - et il y a de grandes chances pour que ce joueur soit Brugeois. Nicolò Tresoldi est évalué à 35 millions d'euros sur Transfermarkt. C'était avant son triplé face à l'Inter Milan... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Inter
Nicolò Tresoldi

Plus de news

"Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration Réaction

"Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration

09:00
"Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable Réaction

"Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable

08:00
"Comme contre le Real Madrid" : la presse italienne sous le choc après la victoire de Bruges à Milan

"Comme contre le Real Madrid" : la presse italienne sous le choc après la victoire de Bruges à Milan

07:30
"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan Réaction

"L'un des plus beaux moments de ma carrière" : Ivan Leko n'est pas près d'oublier cette soirée à Milan

06:00
"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

"Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux

05:40
1
Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter

Ils l'ont fait : les Blauw en Zwart créent la surprise en s'imposant face à l'Inter

22:56
🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2

🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2

11:00
L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

10:30
"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs

"C’est à 100 % sa faute" : la pression monte au Bayern, Vincent Kompany ne protège pas ses joueurs

09:30
Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs

Oui, on en est là : la démarche d'un genre nouveau du Standard pour protéger ses joueurs

10:00
De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden

De la D4 allemande à l'Union, encore un coup dans le mille ? Grande première au Parc Duden

08:30
Un entraîneur de renom estime que Manchester City a mérité ses titres

Un entraîneur de renom estime que Manchester City a mérité ses titres

06:30
Gunnarsdottir doit-elle rester à la tête des Red Flames ? L'avis tranché de Wullaert et Cayman

Gunnarsdottir doit-elle rester à la tête des Red Flames ? L'avis tranché de Wullaert et Cayman

07:00
Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège

Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège

23:30
1
Un ancien président du FC Barcelone s’en prend à Lionel Messi : "Le Barça est plus grand que lui"

Un ancien président du FC Barcelone s’en prend à Lionel Messi : "Le Barça est plus grand que lui"

23:59
Le nouveau coach de l'Antwerp veut faire jouer l’Antwerp comme Leipzig, mais c’est là que le bât blesse Analyse

Le nouveau coach de l'Antwerp veut faire jouer l’Antwerp comme Leipzig, mais c’est là que le bât blesse

23:30
🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !

🎥 Maarten Vandevoordt arrête un pénalty contre d'une ancienne star de Pro League aujourd'hui au PSV !

22:20
Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”

Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière”

22:40
2
Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League

Pas de retrouvailles entre "Diables" : Lens-Sporting n’a pas non plus souri aux anciens de Pro League

21:30
Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027

Caramba encore raté : les Red Flames ne disputeront pas la Coupe du monde 2027

22:00
Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter

Le Club de Bruges, toujours invaincu en Youth League, après son partage à l'Inter

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 2-0 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 0-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 3-1 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 1-4 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 2-0 Manchester United Manchester United
Inter Inter 3-4 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 3-3 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 3-0 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 18:45 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 18:45 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21:00 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 21:00 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 21:00 PSG PSG
AS Roma AS Roma 21:00 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 21:00 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de "Pour moi, c'était un peu comme un derby" : Nicolò Tresoldi aurait difficilement pu rêver mieux Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Arsenal, l'Atlético de Madrid et le Barça assurent, le Bayern accroché en Norvège El Malvario El Malvario a propos de "Dans 10 ans au maximum, la VAR sera dirigée par l’IA" : Roland Duchâtelet prédit une révolution El Malvario El Malvario a propos de Hein Vanhaezebrouck n’épargne pas l’entraîneur d’Anderlecht, Vítor Bruno : “Sans aucune idée derrière” Pogi Pogi a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Union 60 Union 60 a propos de Olivier Deschacht au cœur d'une polémique : "J'aurais peut-être dû le dire autrement" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Albert Dupont Albert Dupont a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? sanglier66 sanglier66 a propos de Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved