Le Club de Bruges vendra peut-être bientôt un joueur pour 50 millions d'euros

Quel scénario fou ce mercredi soir à Milan. Le Club de Bruges a totalement pris de court l'Inter Milan et s'est offert une spectaculaire victoire (3-4) lors de laquelle un homme, forcément, a fait parler de lui : Nicolò Tresoldi. Avec son triplé, l'attaquant germano-italien s'est présenté à un San Siro dont il rêve depuis qu'il est gamin.

"Nous espérons qu'en juin prochain, Nicolò se sentira à 51% italien et à 49% allemand" : ces mots, ce sont ceux de Roberto Mancini, le 23 septembre dernier, en conférence de presse à la veille d'Italie-Belgique. Le sélectionneur de la Squadra Azzurra avait été interrogé par un journaliste belge au sujet de Nicolò Tresoldi, dont le choix de sélection tarde et laisse espérer à la fois l'Italie et l'Allemagne.

Pour une bonne partie du public italien, l'engouement autour du buteur du Club de Bruges était peut-être difficilement compréhensible. S'il est né à Cagliari, Tresoldi évolue depuis ses 14 ans en Allemagne. Les transferts en provenance du Jan Breydel, ces dernières années, ont qui plus est laissé un souvenir assez amer à Milan, où ni Charles De Ketelaere ni Ardon Jashari n'ont convaincu.

Nicolò Tresoldi a séduit l'Italie... et Bruges peut déjà se frotter les mains

Ce mardi, Milan a compris - et toute l'Italie avec elle. La presse transalpine ne parle presque que d'un homme (Yann Sommer et Carlos Forbs ayant aussi droit à leur part de louanges) : Nicolò Tresoldi, l'homme au patronyme si italien mais, à l'heure actuelle, plus proche de devenir international allemand, puisqu'il défendra les couleurs des Espoirs de l'Allemagne à l'Euro U21.

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On a pourtant l'impression que l'histoire est en train de s'écrire toute seule. Un gamin né en Sardaigne, supporter de l'AC Milan toute son enfance, dont le père clame qu'il refuserait probablement encore aujourd'hui un transfert à l'Inter... et qui claque un triplé face au Nerazzurri pour son premier match à San Siro ? À coup sûr, l'Italie a gagné des points ce mardi, et se rapproche de ces 51% tant espérés par Mancini.

Et si c'est du 50-50 en ce moment entre Squadra et Mannschaft, un autre cinquante intéresse certainement un peu plus le FC Bruges : le plafond des 50 millions d'euros. Cet été, les Blauw & Zwart ont déjà fait exploser un plafond de verre dans le football belge en vendant Christos Tzolis pour 40 millions d'euros à Arsenal, et les débuts du Grec en Angleterre sont tellement brillants que personne n'a remis ce montant en cause.



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Au petit jeu du mercato, on fait rarement machine arrière : the only way is up, et si vous trouvez les sommes dépensées actuellement dans le football démentielles, ne vous attendez pas à ce que la bulle explose de sitôt (si elle explose un jour). Oui, un jour, un club richissime viendra dépenser 50 millions d'euros pour un joueur de Jupiler Pro League - et il y a de grandes chances pour que ce joueur soit Brugeois. Nicolò Tresoldi est évalué à 35 millions d'euros sur Transfermarkt. C'était avant son triplé face à l'Inter Milan...