L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Union avec...un seul joueur du noyau A sur le banc demain ? C'est l'hécatombe avant l'Europe !
Photo: © photonews

Contre le Viktoria Plzen, David Hubert avait dû se montrer inventif pour composer sa sélection au vu des nombreux absents déplorés. Face à la Real Sociedad, la situation n'aura guère évolué, elle est même particulièrement préoccupante.

L'Union Saint-Gilloise a beau avoir un noyau beaucoup plus fourni que lors de ses premières saisons en D1A, l'accumulation de blessés et de suspendus complique sérieusement la tâche de David Hubert. Avec un nouveau casse-tête à la clé contre la Real Sociedad.

Outre les blessés de longue date que sont Ross Sykes et Kevin Mac Allister, plusieurs joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour la rencontre de demain. Après le partage contre Louvain, Hubert a ainsi confirmé qu'Ondrej Kricfalusi, Rob Schoofs, Kevin Rodriguez et Ilan Hurtevent ne seraient pas de la partie.

Hécatombe dans tous les secteurs de jeu

A cela s'ajoutent les suspensions, toujours imputables à la fin de match sous très haute tension à Bodø/Glimt. Si Kamiel Van de Perre est de retour, Raul Florucz et Adem Zorgane doivent encore purger leur deuxième et dernier match de suspension. 

Quelques incertitudes planent également autour d'autres titulaires. Si la sortie de Massiré Sylla contre Louvain ne semble pas si inquiétante (victime de crampes), la présence de Mateo Biondic apparaît moins certaine. L'attaquant allemand est légèrement touché à la jambe et ne s'est pas entraîné hier.

Les U23 à la rescousse

Enfin, David Hubert ne pourra pas compter sur Ivan Pavlic et Anouar Ait El Hadj (qui a disputé ses premières minutes de la saison contre Louvain), les deux joueurs n'ayant pas été inscrits sur la liste européenne.

On arrive donc à dix absents contre la Real Sociedad, un total qui pourrait monter jusqu'à onze si Biondic devait manquer la rencontre. En cas de forfait de ce dernier, l'Union se présenterait face aux Basques avec...un joueur de champ de son noyau A sur le banc.

Avec ou sans Biondic, des U23 seront en tout cas très certainement invités à monter au jeu. Contre OHL, Dennis Egel avait d'ailleurs disputé ses toutes premières minutes sous la vareuse unioniste, d'autres devraient suivre. Une hécatombe qui tombe mal : la Real Sociedad alignera sans doute son Champion du Monde à Den Dreef après sa défaite inaugurale contre Bournemouth.

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