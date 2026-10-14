Réaction "Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration

"Nous sommes venus ici pour gagner" : Bruges n'était pas venu à Milan pour faire de la figuration
Photo: © photonews

Freddie Potts s'est exprimé à notre micro en zone mixte après la victoire surprise du Club de Bruges face à l'Inter Milan (3-4). L'Anglais s'est évidemment montré ravi de cet exploit.

C'est une rencontre totalement folle à laquelle nous avons assisté ce mardi soir. "Quand j'ai vu comment le match évoluait, avec nos deux buts d'avance, puis leur réduction du score, notre nouveau but et encore leur réaction, c'était de véritables montagnes russes pour nous."

"Mais nous avons travaillé dur, vraiment très dur. Nous avons montré notre combativité et notre envie de gagner." Un journaliste lui a alors fait remarquer que cette victoire constituait peut-être l'un des plus grands exploits du football belge de ces 20 dernières années.

"Nous sommes venus ici pour gagner"

Le Club de Bruges n'avait pas fait le déplacement à Milan pour faire de la figuration. "Nous sommes venus ici pour gagner. Nous ne sommes pas venus simplement pour jouer, mais bien pour nous imposer. Nous savions que nous avions un plan de jeu et il a fonctionné aujourd'hui."

"Je pense qu'il faut féliciter l'entraîneur pour la manière dont il nous a fait jouer et dont il nous a poussés à nous battre. Mais cela vient aussi de chacun d'entre nous, des joueurs et de toute l'équipe."

Le Club de Bruges a envoyé un message fort à ses futurs adversaires en Ligue des champions : "Je trouve que nous avons vraiment réalisé une belle prestation ce soir. Il y a encore des choses à améliorer, mais je pense que nous avons envoyé un message fort : nous sommes là pour réellement rivaliser avec les autres équipes cette saison en Ligue des champions."

Lire aussi… "Je ne savais pas si j'allais pouvoir jouer" : d'incertain à décisif, Forbs revient sur sa soirée inoubliable

"Nous n'avions pas peur de jouer avec le ballon"

Le Club de Bruges a été largement dominé en début de rencontre, mais est finalement parvenu à se montrer dangereux offensivement. Comment Freddie Potts explique-t-il ce changement de physionomie ? "Non, je pense que même pendant les 10 à 15 premières minutes, nous étions là pour gagner. Nous étions confiants et nous n'avions pas peur de jouer avec le ballon. Aucun d'entre nous."

"Nous avons essayé de développer notre jeu en première période et nous avons inscrit le premier but. Cela nous a donné encore plus de confiance pour continuer sur notre lancée. Et c'est ce que nous avons fait."

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