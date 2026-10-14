🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Quelle inspiration ! Un ancien de la RAAL et du RFC Liège a inscrit le but de la semaine en P2
Photo: © photonews
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Ce week-end, la RAAL et le RFC Liège se rencontreront en Coupe de Belgique. Une rencontre lancée à sa manière par Melvin Renquin : ancien des deux équipes, l'attaquant français a inscrit un but somptueux en guise de clin d'oeil.

C'est via les Francs Borains que Melvin Renquin avait découvert le football belge lors de la saison 2017/2018. Il était ensuite parti à la RAAL, claquant 10 buts en 19 matchs de D2 FFA pour les Loups de Frédéric Taquin, avant que la pandémie ne vienne l'arrêter en plein élan.

La pandémie qui l'aura également empêché de disputer le moindre match avec le RFC Liège la saison suivante. Il s'était refait une santé en retournant chez les Francs Borains, avant de livrer une saison XXL un échelon plus bas, signant 22 buts en 30 matchs avec Binche, promu en D1 Amateurs grâce au flair de son attaquant.

Pour le plaisir à Bracquegnies

Renquin était finalement monté en changeant de club, signant à l'Union Rochefort. Le natif de Tourcoing a ensuite rejoint Tertre-Hautrage (où Christophe Diandy avait signé un an plus tôt), en D2 FFA.

Cette saison, le Français de 29 ans est actif au RBS, le Royal Bracquegnies Sport, pensionnaire de P2B. Et il s'y amuse plutôt bien. Le week-end dernier, il a même planté un but assez remarquable. Son lob contre le FC Casteau a été capturé par nos confrères d'Antenne Centre. Assurément le but du week-end, inscrit en un temps, sans se poser de question.


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